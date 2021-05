'SREĆAN SAM ŠTO SMO GA IMALI' Rade Šerbedžija se prisetio Đoleta Balaševića, evo zašto smatra da njega treba slaviti!

Progovorio i o svojim muzičkim počecima.

U petak, 7. maja, otvoren je 49. FEST, u okviru kog će se predstaviti mnogi filmovi raznih produkcija. Nagradu "Beogradski pobednik" između ostalih dobio je i Rade Šerbedžija, koji je potom govorio i za emisiju "Premijera - Vikend specijal".

- Ponosan sam na ovu nagradu, zato što osećam da pripadam tim ljudima koji su radili filmove u Jugoslaviji, neke značajne filmove.

On je ovom prilikom govorio i o svojoj muzičkoj karijeri, koja je jednako uspešna kao njegova glumačka.

- Ja sam se ceo život bavio muzikom na neki način, ali uglavnom sam se bavio kao gost koncerata Arsena Dedića. On je stariji od mene 8 godina bio i on je već bio zvezda kada sam ja počinjao. Ali on je mene zavelo i planulo je neko prijateljstvo, vodio me je na koncerte, pevao sam i to mi je ušlo pod kožu. Jednim delom sam se amaterski bavio tim, a zadnjih 15 godina sasvim ozbiljno i saradnici su mi fantastični. Ja pišem dosta pesama svojih i počeo sam uživati u tome - rekao je on.

Na kraju, čuveni glumac nije mogao da ne pomene svog velikog prijatelja Đorđa Balaševića.

- To je bio čudo od čoveka, srećan sam što smo ga imali. Ponekad se smrt može i slaviti. Naravno, nepravedno je kada umreš mlad, pa i kad umreš kao i malo stariji, kao Đole. Ali čovek nam je toliko toga ostavio i treba slaviti to - rekao je Šerbedžija.

Autor: N.V.