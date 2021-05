BOŽIDAR NIKOLIĆ JE OTKRIO BREDA PITA! Svetska filmska zvezda je prvi film snimila sa našim rediteljem koji je danas iznenada PREMINUO! (FOTO)

Ovo malo ko zna!

Poznati srpski i jugoslovenski snimatelj, direktor fotografije i reditelj Božidar Nikolić umro je danas u 80. godini, prenose domaći mediji.

Božidar Nikolić, osim što je učestvovao u stvaranju najlegendarnijih filmova u SFRJ, od "Ko to tamo peva", "Dečko koji obećava""Maratonci trče počasni krug" pa sve do "Balkanskog špijuna" i "Profesionalca", otkrio je i Bred Pita na jednom kastingu.

Slavni Bred Pit jednu od prvih uloga u karijeri odigrao je baš u Žikinom u filmu "Tamna strana Sunca" (The Dark Side of the Sun). Film je snimljen 1988, kao američka koprodukcija sa SFRJ i Kanadom, scenario su po priči Nikole Jovanovića napisali Endru Horton i Željko Mijanović, a u glumačkoj podeli su bili i Šeril Polak, Gaj Bojd, Milena Dravić, Sonja Savić, Stole Aranđelović...

- Ja sam otkrio Breda Pita. Bio sam u "Metro Goldvin Majeru", i od četiri stotine glumaca koji su bili na kastingu za ovaj film, izabrao sam njega. Zbog izbijanja rata u tadašnjoj Jugoslaviji, "Tamna strana Sunca", nažalost, ovde nikada nije prikazana, a američku premijeru je doživela tek 1997. Meni su, zapravo, Amerikanci ukrali taj film, jer sam ja njegov suvlasnik, a nikada mi nisu dali ni dinara. Ali danas mogu da kažem da u karijeri ne žalim gotovo ni za čim - rekao je Žika jednom prilikom za Novosti.

Autor: M.M.