Rasta otkrio kako su do njega dolazile informacije DOK JE BIO U PRITVORU! Evo kako je izgledala noć kada je izašao: 'Bilo je emotivno!' (FOTO)

Prvi put javno izneo detalje!

Stefan Đurić Rasta proveo je četiri meseca u pritvoru, a tokom njegovog boravka iza rešetaka izašao je spot za pesmu „Benz ili bimmer” , a reper je prilikom gostovanja u jednoj emisiji otkrio na koji način su do njega dopirale informacije o numeri koja je nedavo ugledala svetlost dana.

– Naježio sam se. Nisam imao priliku da vidim taj spot, ali sam konstantno slušao priče o njemu. Da li su to zatvorenici, komandiri…Konstantno sam slušao o tom spotu. Sećam se da mi je na šetnji prišao neki momak koji je sveže došao u CZ…dolazi kod mene i kaže: “Brate, svaka ti čast za onaj spot”. Ali šta, ja i dalje nisam video, nisam imao prilike da vidim. Stalno su mi govorili sad ima milion, sad pet miliona, tako da sam imao sve informacije osim one najbitnije, a to je kako izgleda spot – rekao je je Rasta, pa objasnio da je sa nestrpljenjem čekao da i sam pogleda spot koji svi toliko hvale.

– Sećam se, prvo veče kad sam izašao, kad sam se ispozdravljao sa svima, kada je prošao taj prvi momenat izlaska, prvo što sam uradio je – Jutjub, da vidim svoj spot. To je stvarno neverovatno, da vidiš svoj spot kao da je nečiji i bio sam oduševljen. Ja sam pisao taj spot, imao sam ga u glavi, samo mi je bio osećaj unutrašnji – da li su oni napolju uspeli to da izvedu u ovoj situaciji. Situacija je bila jako delikatna, svi su bili emotivni. Kad sam izašao tu noć i kad sam pogledao spot. To mi je dalo dodatnu snagu i motivaciju da ekipa sa kojom radim zaista može sve da izvede i da im treba verovati – ispričao je Rasta u pomenutoj emisiji.

Autor: M.M.