'NIKAD POSLE TOGA NISAM UŠAO U KAZINO...' Đorđe Marjanović jednom prilikom sav novac ostavio u kockarnicama Monte Karla, evo kako se to desilo!

Imao je bogato životno iskustvo!

Muzička legenda Đorđe Marjanović koji je preminuo u 89. godini imao je bogato životno iskustvo. Kada su ranije Marjanovića pitali da li je istina da je jednom sav novac za putovanje ostavio u kockarnicama Monte Karla, iskreno je kazao:

- Da, desilo se to davno. Nikada posle toga nisam ušao u kazino, odigrao loto ili sportsku prognozu.

Marjanović je tada odgovorio da je čuvao pisma obožavateljki.

- Imam ih nekoliko desetina hiljada, od kojih najveći broj i dan-danas čuvam. Na većinu sam uspeo čak i lično da odgovorim - rekao je on.

Upitan ranije da se snima film o njemu ko bi ga tumačio Marjanović je otkrio:

- Ne znam koga bih izabrao za svoj lik. Moja unuka Tea smatra da bi jedan od njih trebalo da bude Kijanu Rivs.

Unuci Ana, Tea, Đorđe i Maša su mu bili pokretači u životu. Marjanović je tada otkrio koliko su oni ponosni na dedu i da li su svesni njegove popularnosti.

- Postoji interesantna priča o tome. Kad su Ana i Tea bile na pripremama u Sankt Peterburgu sa grčkom reprezentacijom, iznenada im se promenio tretman. Razlog je bila fotografija koju su uvek nosile sa sobom, a na kojoj su bili njihovi “babuška i deduška”. Trener ju je video u svlačionici i pitao da li je to zaista Đorđe Marjanović i zašto one nose njegovu sliku. Na odgovor da je to njihov deka, dobile su specijalne privilegije, rad sa najboljim trenerima i koreografima, poznanstva sa zvezdama leda Pluščenkom, Marijom Petrovom, Aleksandrom Tihonovim - rekao je tada Marjanović.

Autor: M.K.