GMIZAVAC JOJ ŠETA PO TANJIRIMA! Marija Karan podelila trenutke sa sinom, o ovom detalju svi pričaju! (FOTO)

Ovim prizorom šokirala mnoge.

Glumica Marija Karan podelila je sa svima par objava o kojima se i te kako priča, a na istim možemo da vidimo i njenog sina Marka Lea.

Marija je, naime, pokazala kako su pustili guštera da im šeta po trpezariji, pa tako i po tanjirima na stolu, što je iznenadilo mnoge.

Glumica je snimila gmizavca kako se kreće, a čini se da se njen naslednik posebno radovao ovome.

Komšije Marije Karan su, podsetimo, nedavno otkrile detalje iz njenog života.

- Marija je ljupka i prijatna žena. Viđali smo je sa bivšim suprugom Džoelom Lubinom po kraju. Na kraju sam u medijima pročitala da je on zbog nje došao u Beograd kako bi proslavili katolički Uskrs. Delovali su srećno i zadovoljno, barem na ulici nisu imali razmirica. Pristojni ljudi, kao i svako kada završi sa brakom. Imaju zajedničkog sina i naravno da je sjajno to što su ostali u dobrim odnosima. Ne bih rekla da je kod njih došlo do ljubavnog pomirenja, jer deluju oboje prijateljski nastrojeno. Ne drže se čak ni za ruke – rekla je tada Marijina komšinica.

Autor: M.K.