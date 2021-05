Otvorila dušu!

Pevačica Kija Kockar pre neku noć prvi put je pokazala dečka, podelivši fotografiju na kojoj se ljube. Ona je sada govorila o svojoj vezi sa bivšim fubalerom Milošem Čavom Dimitrijevićem i otkrila kakav je njen emotivni partner.

- Postavila sam sliku, ništa nisam rekla, možda smo snimili neku scenu ili film, prepoznali su svi ko je. On je jedan divan mladić, nemam ništa loše da kažem o njemu. Danas sam dobila milion čestitki od svih mojih drugarica, ali u svakom slučaju, ostaću suzdržana... - rekla je Kija i dodala:

- Rekla sam da ću predstaviti partnera javnosti kada budem trudna, udata, verena ili budem živela sa njim, nije ništa od toga, samo ljubav. Još smo u pregovorima, već sam rekla da nam je veza kao firma u stečaju, ostaću pri tome, nikad ne znaš šta nosi dan, a šta noć. U svakom slučaju, to je osoba koja je dugo u mom životu, prvenstveno kao prijatelj i tako će zauvek ostati, kako god ispalo ili ne ispalo.

Pobednica "Zadruge" je otkrila i da li je kao emotivni partner bolji fudbaler, kao njen dečko, ili pevač, što je bio njen bivši muž Slobodan Radanović.

- Nije više fudbaler, on je bivši fudbaler, naravno, to mu je ostalo u krvi, bavi se privatnim biznisom. Tako da, ovaj što se bavi privatnim biznisom. Više volim muškarce koji nisu eksponirani, on to ne voli i nije mu dobro od jutros zbog slike, ali preživeće, kao što sam mu i rekla, nije to ništa strašno - rekla je i dodala:

- Definitivno, muškarci koji su van ovog posla su za mene i više volim tako nešto jer sam ja van kamera totalno osoba koja je non-stop kod kuće i nisam nešto preterano aktivna, da se nešto šetkam. Više volim muškarce koji ne vole da se eksponiraju.

Autor: M.K.