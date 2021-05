BRUTALNO, BRUTALNIJE, MAJA I JANJUŠ: Ljubavni par ŽESTOKIM S*KSOM poželili dobar dan jedno drugom, PUCALO NA SVE STRANE! (VIDEO 18+)

Šok!

Nakon burne noći Maja Marinković i Marko Janjušević Janjuš probudili su se sa užarenim strastima, koje su razmenjivali ispod jorgana.

U jednom trenutku strasti su im proključale, pa su odlučili da brutalnim s*ksom smire njihove uzburkane emocije koje osećaju jedno prema drugom.

Janjuš je legao preko Maje, a onda je jakim pokretima pokazao koliko je u snazi. Njih dvoje su menjali poze, ali oni to i inače vole da ostane ispod jorgana, jer kako bi njih dvoje to rekli - to je njihova slatka mala tajna.

Detaljnije u nastavku.

Zadruga 4 - Maja i Janjuš imaju brutalan seks - 30.05.2021. pic.twitter.com/IPpCTP4vsM — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 30. мај 2021.

Zadruga 4 - Janjuš zaskočio Maju i ne pušta - 30.05.2021. pic.twitter.com/dpUJuSdHKr — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 30. мај 2021.

Zadruga 4 - Maja i Janjuš imaju brutalan seks - 30.05.2021. pic.twitter.com/xapHKHjkpc — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 30. мај 2021.

Autor: O. B.