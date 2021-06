ON JE OSVOJIO NJENO SRCE: Evo ko je čovek koji je oženio Bebi Dol! Prvi put otkrila sve o njemu!

Našli su se!

Pevačica Bebi Dol se 2014. godine udala za svog izabranika Aleksu, a mnoge je iznenadila ta vest, s obzirom na to da se o njenom ljubavnom životu nije znalo ništa. Njihova svadba odigrala se sa samo tridesetak gostiju, a izabranik njenog srca živi u Americi.

- On je pisac, on divno piše. Trenutno piše dve knjige i radi sa svojim studentima. Jako je vredan i pokupio je sve ono najbolje od ovoga sveta. Imao je sreće da naleti na mene i ja ga podučavam tim stvarima što kažem da se očima ne vide. To u Americi nemate ni u porodici. Aleksa je imao tu nesreću da je odrastao u porodici gde je rano izgubio roditelje. Sam je živeo, finansirao se, školovao i slično meni, život mu je sa strane izgledao bajkovito. Ali, nije to sve tako bilo za njega - otkrila je Bebi.

Autor: N.V.