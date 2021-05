Ovo zaista niko nije očekivao!

Noć u Zadruzi počela je neočekivano. S obzirom na to da je nedelja veče na velelepnom imanju rezervisana za Izbacivanje, niko nije slutio da će se u Belu kuću useliti nova zadrugarka.

Dušica Jakovljević je u svom studiju ugostila Jelenu Batos, bivšu devojku Nenada Aleksića Ša i njegovu prijateljicu. Naime, Ša je sa Jelenom bio pre njegovog braka sa Ivanom, i kako je sama nova zadrugarka rekla njih dvoje se znaju preko 16 godina.

Ona je Dušici otkrila da je razlog njenog ulaska u Zadrugu da pokaže kakav je Nenad zaista kao čovek i da spere ljagu sa njegovog imena. Ona je ubeđena da će u tome uspeti i na taj način opravdati ulogu reperove priajteljice. Takođe, ona je ispričala da je protiv veze Nenada i Tare Simov ali da je kao njegova prijateljica odlučila da joj pomogne pa je čak i stupila u kontakt sa njom kako bi joj obezbedila krov nad glavom jer Nenadova porodica za Taru ne želi da čuje, ali Tarin drug je rekao da joj to ne treba. Jelena je rekla da je kontaktirala i Ivanu i da joj je u potpunosti pružila podršku, a onda se uputila ka Beloj kući.

Svi zadrugari su kometarisali ko li će ući u Belu kuću, ali kada su je videli niko nije znao o kome se radi, sem Ša koji je bio šokiran kada je ugledao bivšu devojku i prijateljicu. Ona se predstavila i obratila Nenadu:

Ja se zovem Jelena, Nenadova sam drugarica. Iz mnogih razloga sam ovde, ne smem da otkrijem ništa. Došla sam ovde da pokažem drugu sliku Nenada. Jako mi ga je žao, kroz šta je prošao, kroz šta prolazi i šta ga sve čeka... Ja ne smem ništa da iznosim, ali... Došla sam kao njegova podrška. Sinoć sam gledala kako plačeš i kako pričaš da nemaš nikoga svoga. Ja ću da pokažem ko je Ša. Ja te poznajem pre Ivane. Bili smo u ljubavnom odnosu. Ja sam devojka iz Švedske, koju ste spominjali. Doputovala sam sinoć. Nenade, sad počinje šou. Sad ćeš da pokažeš pravo lice. Nadice, sad možeš da odmoriš - istakla je Jelena.

Njih dvoje su prošetali imanjem i razgovarali o Nenadovom boravku u Zadruzi. Jelena je objašnjavala reperu da shvati koliko je sati kada je ona morala da uđe da ga urazumi. Naime, čak je i sam Ša rekao da ga nova zadrugaraka poznaje u dušu i na neki način mu je i laknulo što je napokon tu neko ispred koga može da bude svoj.

Njih dvoje su dugo razgovarali, pa je čak i komentarisano kako je Ša izgubio realnu sliku svega, a pogotovo svog braka i veze sa Tarom. Jelena mu je poručila da je ona došla to da promeni i da ga vrati na pravi put, a prva stvar koja je uradila bila je ta da je obrisala stihove koje je Ša napisao Tari na ogledalu.

Ona nije štedela reči i dela, pa je na sve moguće načine objašnjavala Nenadu da nije problem što se zaljubio, ali je problem u koga i što se tako ponaša, pa mu je pitanjima pomagala da shvati neke stvari. Jelena je u nekoliko navrata čak i rekla da se slaže sa Nadicom Zeljković u mnogim stvarima i objasnila reperu da je Nadica bila na njegovoj strani uvek.

Usledio je prvi intervju zadrugara sa Darkom Tanasijevićem. Prvi koji se našao oči u oči sa njim bio je Marko Janjušević Janjuš. Njih dvojica su popričali o Janjuševom pomirenju sa Majom Marinković ali i o zadrugarima koji ga osuđuju i daju mu epitete kadropaćenika i foliranta, što je on negirao i tvrdio da je on zbog razvoda i prevare koju je učinio smršao više od 20 kilograma, a onda je opleo pa Rialdi Karahasnović i Kenanu Tahiroviću, a ni za Jovanu Ljubisavljević nije imao lepe reči.

Naredna zadrugarka sa kojom je voditelj Darko Tanasijević imao intervju bila je Maja Marinković. Maja je Darku ispričala da je shvatila kako treba da se ponaša u svađama sa Janjušem i da su njih dvoje uzvrele glave koje moraju da se sklanjaju jedno od drugog kada uđu u 'crveno'. Takođe, Maja je otkrila da joj je krivo što je Janjuš još nije verio, ali smatra da ima nade još za to, a onda je komentarisala Teodoru Bilanović, Minu Vrbaški i Filipa Cara.

Nakon Maje, u Šiša baru je Darko ugostio Aleksandru Nikolić. Ona je otkrila kakva je njena trenutna situacija sa Filipom Carem. Poznato je da Aleksandra gaji emocije prema njemu, dok on gaji emocije prema Mini Vrbaški. Aleks je otkrila da planira da priča sa Carem kada malo popiju pa se opuste, kako bi definisali njihov odnos.

Na crvenoj garnituri se našao i Mišel Gvozdenović. On je ispričao sve o sukobu sa Kristijanom Golubovićem i otkrio da je kap koja je njemu prelala čašu bila to što mu je Kristijan dva puta opsovao roditelje. On je potom ispičao sve o odnosu sa Minom Vrbaški.

Kristijan Golubović je takođe razgovarao sa Darkom. Glavna tema njih dvojice bila je veza Kristijana i Kristine Spalević. On je ispričao kako mu je u vezi, ali je potom i otkrio da smatra da njegova supruga Ivana vaspivatava njihovu ćerku da ne voli svog oca. Takođe, on je ispričao sve o njegovom odnosu sa Miljanom Kulić i rekao je Darku da je drži u šaci i da će tu tajnu otkriti samo ako Miljana krene da ga ponižava opet.

Kristijan nije štedeo reči pa je kometarisao je Mišela Gvozdenovića sa kojim je imao sukob i Darku ispričao da je ubeđen da pevač voli isti pol.

Miljana Kulić je bila presrećna što je razgovarala sa Darkom u Šiša baru. Naravno ona je komentarisala odnos sa Kristijanom i otkrila da je njegov cilj bio da diskvalifikuje nju, njenu majku i Vladimira Tomovića. Komentarisala je sve sukobe koje je imala sa njim, pa je rekla da je on za milion stvari slagao sve zadrugare.

Usledilo je izbacivanje. Nominovane su bile Dragana Mitrović i Anja Todorović.

Njih troje su pošli zajedno do sportske sale, gde će se odigrati igra koju je pripremio Veliki šef. Kada su stigli u salu, Darko im je objasnio pravila igre. Na podu sale za fizičko su se nalazile tubice u dve boje. Anji su pripali zeleni, a Dragani žuti. Njihov zadatak je bio da četvoronoške idu do tubica i stavljaju jednu po jednu lopticu na tubice. Osoba koja stavi najviše loptica je pobednik igre i njoj će biti duplirani glasovi.

Darko je potom otkrio da je 93% glasova osvojila Dragana i da će Anja zauvek napustiti "Zadrugu 4". Zadrugari su se pozdravili sa svojom cimerkom, sa kojom su proveli 9 meseci. Ona se potom zaputila ka studiju, gde ju je čekala voditeljka Dušica Jakovljević.

Anju je ispred studija sačekao njen dečko Jovan Cvijetić Cvele. Njih dvoje su se odmah zagrlili i poljubili a onda je ona ušla u studio gde ju je sačekao otac.

Anja je Dušici otkrila da nije očekivala da će ostati toliko i da je ponosna što su i posle svih problema ona i Cvele ostali zajedno, a potom otkrila da je njen favorit Kristijan.

Usledila je Mićina igra istine. Tema koja se vodila do ranog jutra bila je šta se desilo u apartmanu Miljane Kulić između nje i Kristijana Golubovića:

Rekao sam da me ne vuče za jezik, da ne bih rekao šta je bilo u wc - u u apartmanu. Možda sam joj izdr*ao u usta - rekao je Kristijan.

Miljana je sve vreme to poricala pa je čak i najavila tužbu protiv Golubovića. Nastavljao se sukob pa je Kristijan otkrio da je Miljani obećavao spe*mu da ne bih preskakala ogradu i ostala u rijalitiju, a onda je ispričao da je ona pila spe*mu oženjenog muškarca, aludirajući na sebe, te naveo da nije direktno to radila, već iz čaše, a Golubović je u nekoliko navrata i polio Miljanu vodom.

Takođe došlo je do sukoba Ane Bulatović i Kristijana Golubovića zbog Mišela Gvozdenovića jer je Ana stala u njegovu odbranu.

Danas na programu Zadruge pogledajte koga je Anja Todorović postavila za novog vođu, a pored toga danas vlasnik televizije Pink Željko Mitrović slavi rođendan i zadrugari će imati pravu proslavu na velelepnom imanju.

Autor: N.B.