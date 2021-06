Tenzija dostigla vrhunac!

Utorak je obeležila još jedna turbulentna žurka, a događaje na istoj ulepšao je muzičkim repertoarom, popularni di-džej Nenad Živić, poznatiji kao DJ Neba. Pojedini zadrugari su se istakli, što plesnim performansima, što ponašanjem za vreme i nakon žurke, pa će i zadrugari imati temu za prepričavanje.

Maja Marinković je odmah na početku privukla pažnju, kada je zaigrala na podijumu, a i njen stajling je bio izazovniji nego inače. Međutim, Marko Janjušević Janjuš nije mnogo mario, pa čak ni kada je zaigrala uz poznati hit njenog bivšeg dečka Milana Jankovića Čorbe - "Davaj, davaj".

I Nenad Aleksić Ša je sa svakom žurkom sve slobodniji, pa je osim đuskanja sa Paulom Hublin i 'slikanja' sa Čorbom, prišao novoj zadrugarki, Jeleni Batos, kako bi joj se izvinio za doček koji joj je priredio i odbojnost koju je pokazivao prema njoj od kako je došla. Njihov razgovor je protekao normalno, a Rialda Karahasanović je potvrdila njene namere, koje nisu bile ljubavnog tipa, a onda je shvatio i da je znala mnogo više o njegovim problemima u braku sa Ivanom. Ipak, tema o Tari Simov mu je teže padala, pa je nju izbegavao da spominje pred njom.

Rialda je sinoć izgorela od besa kada joj je Nataša Radan prišla i rekla da joj je Kenan Tahirović rekao da je pevačica ljuta na nju, zbog toga što joj je pojela hranu. Nataša je prišla Rialdi i pokušala da je odobrovolji, ali bezuspešno, jer je ona isto veče razmišljala i o raskidu.

Ja više ne mogu da budem u tome. Ali ja sam kriva, tako mi je ceo život, jer ja spuštam loptu u svakom odnosu! Kad je Stefan ono rekao, Kenan sedi, a ja se svađam sa njim. A ja bih bilo gde odbranila svog, pa da je od g*vana komplet! Kad sam ja tebi okrenula leđa? - nastavila je Karahasanovićeva.

Rialda se nije zaustavila na svom monologu, pa je vrlo brzo i Kenanu sasula sve u lice, čak i ono što mu je zamerala i pre, pa je njen bes prema svemu tome kulminirao, dok je on smirivao situaciju.

Pusti me! Nemam živaca za tebe, go*no jedno! Navikao si da si pi*ka i da ćutiš! Mene su ovde pi*ali,a ti si ćutao i nikada nisi ustao za moju odbranu! Ja sam došla da pravim karijeru a ti pi*aš po meni! Ti ne znaš ko sam ja i šta meni smeta! Nemoj da mi se obraćaš! - vikala je Rialda.

Na kraju, glavni problem je bio to što on ne ustaje da je brani za crnim stolom, a za primer je navela Stefana Karića, koji tako radi za svoju devojku Jovanu Ljubisavljević. Situacija se nije smirivala do sitnih sati, a ovaj, do sada skladan par, odlučio da se razdvoji na spavanju, te da puste jedno drugo da razmisle o svemu.

Ubedljivo najveći haos se desio između još jednog novopečenog para, Kristine Spalević i Kristijana Golubovića, kada je njoj zasmetala njegova prisnost sa Minom Vrbaški. Pošto on nije shvatio to ozbiljno, Kristinina ljubomora je dosegla vrhunac, kada je počela da ruši stolove po kazinu, a onda i otišla u ekonomsko dvorište, te se popela na krov.

Sedi sa k*rvom i dalje! Sedi sa k*rvom i dalje! Hajde ponovo, p*čko! Hoću da idem kući, platiću 50.000 samo da izađem napolje. Kristijan Golubović je najveća p*čka koju sam upoznala! - govorila je ona.

Čorba je krenuo za njom, pa je nekako naterao da se spusti, ali to nije bio kraj drame. Ona je nastavila da nabacuje Kristijanu krivicu zbog bliskosti sa Minom, a onda su raspravu nastavili i van žurke. Međutim, Kristijan joj nije dao mnogo na značaju, pa nastavljao po starom.

I pab se orio od njih dvoje, a Kristina je u nekom trenutku izletela napolje, kako bi je Nenad Lazić Neca vratio, ali je ona i dalje pretila odlaskom, pa je i stvari počela da pakuje. Nakon mnogobrojnih psovki, Kristina je ipak završila u krevetu Golubovića, pa su zagrljeni i zaspali, savladani umorom.

Autor: I.P.