Daje mi za pravo da pomislim da će napolju biti gore: Miona priznala da strahuje od ljubomore koju pokazuje Ša, on zapenio od besa: praviš od mene najgoreg! (VIDEO)

Tenzija ne prestaje!

U toku je emisija ''Pitanja novinara.'' Novinar portala Pink.rs Darko Tanasijević nastavio je razgvor sa Mionom Jovanović.

- Sutra će se dogoditi svadba koju svi čekaju. Kako se osećaš kada ti Ša govorin šta ćeš da radiš? - upitao je Darko.

- Plašim se njegovih drama i svega što on radi kada mu nije po volji. Mislim da neće biti ni najmanje opušten, kao što govori. Verujem da će praviti tenziju. Očekujem najgore. Nisam mogla da slušam više njegove pretnje da ukoliko prihvatim zadatak ćemo raskinuti, zvog toga sam i prvo odbila da ga izvršim - istakla je Miona.

- Da li smatraš da će Ša sutra poistavljati nekakav ultimatum, ukoliko budeš gledala u nekom smeru, ili radila ono što se njemu ne dopada? - upitao je Darko.

- Ukoliko bude to uradio, on mi daje za pravo da pomislim da će napolju biti još gora situacija. Ukoliko on ovde toliko sumnja u mene, a kamere su na sve strane, mogu da zamislim onda kako bi bilo napolju - kazala je Miona.

- Nemoj da praviš od mene najgoreg, šta ti sada ovo znači, reci mi? Ja sam rekao šta mi smeta, ali da od mene praviš bolesnika, nema svrhe - kazao je Ša.

- Ša ti je što se tiče svadbe postavio niz ultimatuma. Jedan od njih je da ne smeš da dodiruješ Stanislava, ne pričaš sa njim, ne gledaš ga. Kako to komentarišeš, je l' vi shvatate da ste u rijalitiju? - upitao je Darko.

- Ja kapiram, ali Miona ne zna ni sama šta radi - kazao je Ša.

- Darko, vidi, Ša nije ništa jasno, to je očigledno. Iskreno da ti kažem, ja ne vidim ništa loše da u sklopu zadatka mene Stanislav prevede preko praga, a Ša je to katastrofa - istakla je Miona.

- Koliko će ti prijati masaža na medenom mesecu? - upitao je Darko.

- Joj, nemoj me. Meni bi 50% muke nestalo da ne bude masaže - kazala je Miona.

- Ša je tebe optužio da uživaš kakda si u kadru sa Stanislavom - istakao je Darko.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Snežana Zindović