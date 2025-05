'NE OSEĆAM SE BEZBEDNO' Dekan Drid o jezivom napadu u Novom Sadu: Dobio sam nekoliko hijada pretećih poruka, tražio sam zaštitu policije!

Patrik Drid, dekan DIF-a u Novom Sadu, koji je nedavno napadnut od blokadera u Novom Sadu, komentarisao je ovaj brutalan akt nasilja protiv njega.

- Mene nisu napali studenti naši studenti. Prepoznao sam profesora sa FTN-a, Dinka Gruhonjića, bilo je tu i nekoliko profesora sa Medicinskog fakulteta. Bili su tu oni koji su se obraćali preko megafona. Svi Šolakovi mediji su objavili da sam ja nasilno ušao u zgradu, na snimcima se vidi da to nije istina. Pokušao sam da pregovaram sa njima- rekao je Drid u Hit Tvitu na TV Pink.

- Kod nas se nastava odvija online, ja sam pustio novinare da vide koliko je onih koji su se odlučili da uče- dodao je Drid.

- Šest studenata i profesora smo se dogovorili da u ponedeljak nezavisni novinari vide mailove studenata koji su se prijavili za nastavu. Međutim ima profesora blokadera pa kada su videli istinu napravili su barikade- rekao je Drid.

Kako objašnjava bes i agresiju usmerenu na njega:

- Tolika količina mržnje ja to nisam video u životu. Na početku je policija u civilu pokušala da pregovara, međutim napravljene su barikade, oni su se okružili gospođama od kojih sam dobio najviše uvreda. Profesori koji su bili u prvim redovima bili sz Ješić, Gruhonjić, pojavila se Marinika Tepić. Tu je najmanje bilo studenata. Bilo je najviše onih koji prave haos u Srbiji- rekao je Drid.

- Ja sam pedagog i profesionalno ću se odnositi prema studentima. Neću da dozvolim da mi neko ukine pravo na rad. Dobio sam podršku profesora, ali nisam dao da daju saopštenja. Moram da kažem da policija nije napala studente- dodao je on.

- Mi nastavljamo sa radom i ja neću nikako odustati. I nikako neću dozvoliti da se srpske crkve pretvaraju pabove i nikako neću dozvoliti napade na patrijarha, isto kao što neću dozvoliti na napad na moj fakultet, na naš fakultet.

- Dobio sam nekoliko hijada pretećih poruka. Znači ne osećam se bezbedno. U izveštaju sam tražio zaštitu policije ili da me omogući da bezbednije hodam. Videćemo šta će tužilac odlučiti, ali ni sam ne znam čime je onaj koji me je dokazano udario, pušteno odmah. Ne verujem da će mi tužilac dozvoliti to, mora ću da vidim sa nekim drugim da pričam, da mi se dodeli neka zaštita, makar ovaj mesec dana, dok ovo sve se ne zaboravi, rekao je Drid.

Istakao je da je osoblje saniteta koje mu je ukazivalo pomoć doživelo "teror i torturu", kao i da mu je bilo teško da to gleda.

- Teror nad medicinskim osobljem, nad doktoricom i nad ostalim medicinskim osobljem. I nad vozačem, kome su oni bukvalno oteli ključ od saniteta, izbušili gume i pokušavali da prevrnu sanitet, gurali sa svih strana i udarali, kazao je on.

Ocenio je da bi bila velika šteta ako bi studenti ostali bez godine, kazavši da je su to veliki troškovi i za roditelje.

- To sam i rekao jednom studentu, kada mi je rekao, pa šta je godina na ceo život? Rekao sam, godina nije ništa na ceo život, ali će neko završiti na privatnom fakultetu, pa će da se zaposle na vaše radno mesto, pa je to 40 godina. Znači, to nije igra. Veliki su troškovi i roditelji, ko zna šta su sve uradili da bi iškolovali tu decu, kazao je on,

Uputio je molbu studentima koji blokiraju fakultete da puste one koji hoće da uče da završe godinu.

- Oni neka protestuju tamo gde je mesto za protestovanje, a ne na fakultetima. Moliću i predsednicu skupštine da se ti zakoni malo promene, da jednostavno na fakultetu mora da postoji neka bolja zakonska regulativa, da oni ne mogu to više da ponove u budućnosti, rekao je Drid.

Autor: Jovana Nerić