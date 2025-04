Patrik Drid, dekan i profesor Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja (DIF) u Novom Sadu juče je brutalno napadnut od zlikovaca blokadera predvođenih Brajanom Brkovićem i Dinkom Gruhonjićem.

Drid je bio sprečen da uđe na njegovo radno mesto, a u jednom momentu su ga nasilnici su oborili na zemlju, psovali ga, vređali i nazivali pogrdnim imenima, potom izbušili gume na vozilu Hitne pomoći kako bi mu sprečili odlazak u bolnicu.

Pošto je uveden u kola hitne pomoći, blokaderi su sprečili da sanitet ode s lica mesta u najbližu medicinsku ustanovu što je dosad najmonstruozniji oblik blokaderskog nasilja - sprečavanje da se čoveku ukaže neophodna hitna medicinska pomoć.

Drid je jutros gostovao na TV Pink gde je opisao šta se juče sve dešavalo:

- Bio je jedan, ili dva studenta naša, napolju na vratima. Ja sam bio udaljen, među ljudima sam bio. I samo samo molio da prođem... Oni su prvo napali policiju, ja sam bio sa strane. Mnogo ljudi je prilazilo da me vređa. Ja sam pola sata bio u autu. Policiji sam dao ključ za prolaz alternativni... Oni su hteli sa mnom da prođu. Kada su pokušali d aih otvore iznutra je bilo blokirano... Vrata su razvučena, bila su vezana sajlama... U tom momentu je više od 1.000 ljudi trčalo na nas, napada policiju grubo... Njih 6, 7 me je sa stepenica svuklo, šutalo, vređalo i pretilo. Tu me jedan mladić zaštitio, hvala mu. Bio sam spreman da me ubiju. Koleno mi je bilo dislocirano, iskočilo je. Pojavilo se par normalnih koji su sprečili da me tuku. Uspeo sam koleno da vratim, tu mi je taj mladić pomogao, doveli su me on i jedan stariji do saniteta - rekao je Drid.

Drid je potom istakao da bi, da nije bilo ratnih veterana, najverovatnije bio izboden noževima.

- Hvala i njima na tome... Oni su sada spremni na sve. Neću d apominjem da sam u međuvremenu dobio preko 1.000 pretnji. To ne uzbuđuje mene, već moju porodicu - rekao je Drid.

BOGATA BIOGRAFIJA

Inače, pre nego što je stupio na poziciju dekana fakulteta u martu prošle godine, Patrik Drid bio je redovni profesor borilačkih veština na ovom fakultetu.

Diplomirao, magistrirao i doktorirao je iz oblasti sportskih nauka na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu.

Predaje na sva tri nivoa studija na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu, a navodi se i da je gostujući profesor na više stranih univerziteta.

Ima veliku naučnu produkciju iza sebe, te je autor i/li koautor oko 200 naučnih članaka u više od 60 međunarodnih časopisa.

Recenzent je u više od 50 međunarodnih naučnih časopisa i do sada je recenzirao više od 200 naučnih članaka (WOS). Prezentovao je više od 100 radova na međunarodnim i domaćim konferencijama; autor je 18 monografskih poglavlja i sedam knjiga.

Studijski boravak je realizovao u Rimu (Italija) 2019. godine i Palermu (Italija) 2021. godine. Domaćin (supervizor) je studentima doktorskih studija iz Španije, Italije, Turske, Hrvatske i Rusije, kroz ERASMUS i druge programe istraživačkih boravaka. Mentor je bio na 152 diplomska rada, 68 master radova, pet magistarskih radova i šest doktorskih disertacija. Od navedenog na jednom master radu i jednoj doktorskoj disertaciji bio je mentor na Univerzitetu u Palermu (Italija).



Bio je član međunarodnih komisija za odbranu doktorskih disertacija više puta u Italiji, Španiji i Hrvatskoj.Nagrađen je od Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost kao najcitiraniji istraživač u AP Vojvodini 2020, 2021. i 2022. godine za oblast sportskih nauka.

On je nosilac majstorskog zvanja 7. DAN u džudou. Bio je reprezentativac Jugoslavije u džudou i sambou. Međunarodni je sudija najviše kategorije u džudou i sambou.

Potpresednik je Evropske sambo federacije. Pri Svetskoj univerzitetskoj sportskoj federaciji (FISU), Drid je predsednik tehničkih komisija za dva sporta, džudo i sambo.

Takođe je i član Upravnog odbora Asocijacije sportskih legendi i veterana Novog Sada i aktivni učesnik u svim njenim aktivnostima.

Otac je dvoje dece koja su danas u suzama jer su ga zverski napali i pokušali da ga linčuju samo zato što je došao na svoje radno mesto, pa se postavlja pitanje da li je zaslužio ovakvo poniženje heroj koji je krvario za ovu zemlju?

Autor: D.B.