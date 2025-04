Patrik Drid, dekan i profesor Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja (DIF) u Novom Sadu pre dva dana je brutalno napadnut od zlikovaca blokadera predvođenih Brajanom Brkovićem i Dinkom Gruhonjićem, što Glišić ocenjuje najnemoralnijim činom u moru nasilja koje mesecima doživljavamo od blokadera, koji čak nisu ni studenti.

Podsetimo, Drid je bio sprečen da uđe na njegovo radno mesto, a u jednom momentu su ga nasilnici su oborili na zemlju, psovali ga, vređali i nazivali pogrdnim imenima, potom izbušili gume na vozilu Hitne pomoći kako bi mu sprečili odlazak u bolnicu.

Pošto je uveden u kola hitne pomoći, blokaderi su sprečili da sanitet ode s lica mesta u najbližu medicinsku ustanovu što je dosad najmonstruozniji oblik blokaderskog nasilja - sprečavanje da se čoveku ukaže neophodna hitna medicinska pomoć.

Darko Glišić istakao je danas za Jutarnji program TV Pink da je napad na dekana i profesora Patrika Drida nešto skandalozno, i nešto što se u našoj zemlji nikako ne bi smelo dogoditi.

- Mislio sam da posle događaja u Nišu, posle reakcija dekanice Bananice nema gore, ali vidimo da može. Buše gume, čoveka obaraju na zemlju, da dekanu fakulteta koji ima većinu među studentima i profesorima rade ovako nešto... To je grupa ljudi u kojoj nema studenata, pogotovo u prvim redovima. Ni jednog jedinog ne vidimo. Imate tu rulju, razularenu, koja zarad svog političkog cilja, koje su proklamovali kroz ne znam šta... Oni polako sprovode na delu sve. Dakle, vidimo na šta su spremni - rekao je Glišić.

Imamo ljude koji su na besprizoran način pokazali najgore lice, kaže on.

- Obrukali su grad, državu... Ovakve scene kada vidite, pitate se šta ovi ljudi rade na slobodi - rekao je Glišić.

- To nema veze sa buntom, zakonom, zahtevima, to je jedna politička priča, sa željom d ase desi obojena revolucija... 16. marta su neki očekivali da se probude kao ministri, predsednici vlade.. Ali to je izostalo. Budućnost bi bila izbrisana. Sva izmišljanja, gluposti, više niko ne priča o zahtevima. Oni su poodavno ispunjeni. Uz pojedine korekcije, dodatne zahteve. Suočeni sa tim da ne znaju šta će od sebe, pribegavaju nasilju, pokušavaju da se Srbija zaustavi. Imate deo studenata koji ne daju da se radi, koji žele da sve stane... - rekao je Glišić.

- Je l' vas ni roditelji ne podržavaju? Nijedan od tih roditelja nema da ne radi. Svi rade. Pa zašto onda tražite od drugih? Ako vi svojim primerom to niste pokazali, ako nemate podršku u kući, ko vam je dao pravi da sve stane? - nastavio je Glišić.

Jedno licemerje, koje treba za rezultat da ima nasilje, koje treba da se podiže na viši nivo, a da rezultira nemirima i haosom, kaže potom.

Policija gotovo da nije upotrebila silu, jedino kada su oni atakovani, rekao je Glišić.

- Gledali smo u Novom sadu sve ovo, pa Gradska kuća... Ovo su radili narodni poslanici, koji misle da imaju sva prava. Ako mu otmu štit, šlem... - rekao je Glišić.

Oni će naći neki novi način za nasilje, da pokažu da i od ovako ogoljenog nasilja ima veće nasilje,naveo je Glišić.

- Sinoć smo sa predsednikom išli da vidimo Tiršovu 2, to je ogroman napredak, projekat... Počeće i ta noćna smena, kako bi se ubrzavali radovi. Idemo dva meseca unapred, i pokušaćemo sve to da završimo pre EXPO projekta. To je život, i oni neće zaustaviti Srbiju u svom razvoju.

Glišić navodi da veruje u čast i poštenje onima koji služe pravu i pravdi.

