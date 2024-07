Njegov ulazak bi sve promenio: Miona priznala da li bi prihvatila Stanislavovu prosidbu, Ša zapenio od besa! (VIDEO)

Haos!

U toku je debata. Tema debate je da li treba priznati da se pogrešio ako imaš osećanja prema bivšem. Prva na redu da izlaže je Miona Jovanović.

- Došla je ta nova godina, ti si razmišljala tada i na kraju si priznala da si se kolebala u tom periodu?

- Ja nisam mislila da je to tako, nego sam shvatila da je postojala neka vrsta emocije čim sam ja tako reagovala, tražila sam 3 dana i tada sam se ponašala kao da sam slobodna, samo sam gledala da ubrzam da shvatim šta bih i kako i nakon izvesnog perioda sam došla do zaključka kako da treba da verujem Nenadu. Ja njemu nisam verovala da me voli, sumnjala sam stalno i bila sam nesigurna totalno. Ne znam šta bi se desilo da je on ušao ranije i da li bi ušla u vezu sa Ša, vremenoom kako smo provodili vreme sve više mi se sviđao i sve je išlo spontano, uopšte nisam razmišljala šta je napolju -rekla je Miona.

- Da je on došao i da ti je dao verenički prsten, šta bi se desilo? -pitao je Đedović.

- Ne znam iskreno kako bih to sve podnela, ne znam u kom sam ja stadijumu bila, malo bih više bila stegnuta sigurno ali da li bi se nešto promenilo to sve zavisi od emocija u tom trenutku. Nije taj odnos bio ništa korektno nego samo se samo jednom desilo -rekla je Miona.

-Tako kad se izraziš kao da je bilo jednom i da možeš tako sa bilo kim, kao opeglao te i to je to -rekao je Ša.

-Možda ljudi vide blaže reakcije prema Stanislavu ali naravno kad nekog više volim da ću biti prema njemu žustrija i da mi više znači -rekla je Miona.

-Ne znam zašto ljudi misle da si sa mnom iz straha, da li je to zato što pravda bivšeg partnera ne znam, ona to daje ljudima za pravo sama -rekao je Ša.

Detaljinije pogledajte u nastavku...

Autor: Nemanja Šolaja