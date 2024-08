Tenzija u studiju dosegla vrhunac: Ša daje sve od sebe da dokaže da je voljen, Mića smatra da je Miona sa njim samo da bi se domogla Beograda! (VIDEO)

Haos!

Naredna gledateljka koja se uključila u emisiju ''Narod pita'' istakla je da sažaljeva Nenada Aleksića Ša jer se ponižava zbog trunke pažnje Mione Jovanović.

- Dobro veče, Goca kraj telefona. Mićo, imam pitanja za tebe. Saglasna sam sa tvojim stavovima. O tvom brakom ne može da priča neko ko ima propale brakove. Kad se devojka zbog propale ljubavi odrekne roditelja poput Mione, onda je jasno kakva je to osoba. Ša je Maji lizao tabane, samo da bi ćutala, sigurna sam da je Ša bio intiman sa Majom u prošlosti. Što se tiče Milice Veličković, verujem da je bila intimna sa Janjušem, a Teodora sa Takijem. Džaba da govore kako nisu. Aneli, Miona i Slađa, užasne devojke. Sve devojke u rijalitiju su uništile svoje partnere - kazala je gledateljka.

- Koja veza vam se nije dopada najviše? - upitala je voditeljka.

- Ša jako ispašta. On želi da se ostvari kao otac, ali Miona to sigurno ne želi. Sigurna sam da on sad pere, sprema i pegla, samo da bi ona ostala pored njega i da ne ode. Nije mi jasno što se ponižava toliko, ne priliči to njemu - kazala je gledateljka.

- Gospođo, veoma ste ogorčeni, nije mi jasno zbog čega je to tako. Vi ste jako nesrećna žena. Sažaljevam ja vašeg muža, koji takvu ženu - kazao je Ša.

- Ša, nemoj tako. Ne pričaš realno. Dao si sve od sebe samo da Miona ode od tebe, to je činjenica i jedina istina. Pristaješ na sve, zaboravio si sve njene laži.. Miona je sad po svaku cenu u Beogradu sad. Ona je želela da bude ovde, siguran sam da je jedva par meseci bila tu - kazao je Mića.

- Ona je živela u Beogradu - rekao je Ša.

Autor: S.Z.