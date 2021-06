Sve ostavila bez daha!

Večeras se u jednom prestoničkom restoranu održava gala proslava unuka Svetlane Cece Ražnatović, Veljkovog i Bogdaninog sina, Željka.

Mnogo zvanica je već pristiglo na Željkov rođendan, a onda je stigla i tetka Anastasija. Anastasija je za ovu priliku obukla crvenu mini haljinu, a kada se pojavila ispred restorana sve oči su bile uprte samo u nju.

- Sve je spontano, za svoj rođendan nisam pevala, jer sam popila. A mislim da ću popiti i večeras, tako da neću pevati. Nismo stigli da nazdravimo, spremali smo se, ovde ćemo. Jako sam srećna, ova godina je proletela, kao juče da se rodio. Proslavili smo za moj rođendan pesme, ništa ne fali još jednom.

Ovom prilikom otkrila je kakav je njen brat Veljko kao otac.

- Veljko je predivan tata, sad mi je jasno da je predivan. Oduvek je znao sa decom, videla sam da će biti dobar u tome. Koliko ja nemam osećaja za to, toliko on ima. Nismo se lepo raspodelili, nadam se da će se to promeniti kad ja dobijem dete.

- Željko se non-stop smeška, malo nešto priča. Zna da kaže "mama, tata, deda". Rekao je teta jednom. Još je mali, dosta vremena provodi u Titelu, kad smo zajedno igramo se.

- Ne budi se majčinski instikt. Ne bih mogla da se zamislim. Sigurna sam da će doći kad budem dobila svoje dete. Željka volim, on je dete mog brata, volim ga najviše na svetu.

- Ja neću stati na ludi kamen, bićete obavešteni. Mama isto neće, oni se zabavljaju, njima je lepo. Nisam odabrala poklon za mamin rođendan još uvek. Počeću da nastupam krajem godine, spremam ostatak albuma. Ne znam kada ću da snimim duet sa mamom. Bitno mi je sama da izguram prvo, posle ćemo lako duete - rekla je Anastasija okupljenim novinarima.

Autor: M.M./P.R.