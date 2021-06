'TO JE SULTAN OD BRUNEJA, NAJBOLJI MADONIN DRUG!' Marina Visković progovorila o vezi sa BOGATAŠEM iz Emirata, a evo šta sad kaže o RASKIDU VERIDBE!

Opet bi uradila isto!

Pevačica Marina Visković progovorila je o raskidu veridbe, gostujući u jednoj emisiji.

- Povređivali smo se. Naravno da ljudi raskinu iz tih razloga. Posle takvog odnosa dođe do zahlađenja. Svako je dobar u nekom periodu života. Ja se nikad ne kajem. Ja sam jako srećna zbog svega što sam prošla, opet bih sve isto uradila. Idemo dalje - rekla je Marina u jednoj emisiji.

Marina je tom prilikom progovorila i o navodnoj vezi sa sultanom od Bruneja.

- To nema veze sa vezom. To je meni bilo simpatično. Stvarno sam u tom trenutku bila u Dubaiju. Htela sam da kupim čokoladu tom čoveku koji je to napisao. Nije to bilo koji sultan, nego sultan od Bruneja, najbolji Madonin drug. Sve je to meni simpatično i ništa od toga nije tačno - rekla je pevačica.

