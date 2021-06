DARU BUBAMARU NAZVALI ''KRALJICOM FOTOŠOPA'', A SAD JE ŽESTOKO UZVRATILA! Dosta joj je prozivki! Progovorila i o eksplicitnom snimku!

Odbrusila hejterima!

Popularna pevačica Dara Bubamara govorila je o svom životu, karijeri, ali i natpisima u novinama, gde je žestoko odgovorila onima koji su nedavno komentarisali da fotošopira slike.

- Izlazilo je u nekim novinama da se fotošopiram i tad sam se zainatila. Krenula sam na dijetu, počela sam da vežbam - kaže Dara, koja je ustala i pokazala kako je liniju dovela do savršenstva.

- To su zlonamerni ljudi, koji kažu da je fotošop. Svi mi naravno malo sredimo slikicu, ono malo senka padne na određenu stranu. A pri tom i ljudi kada me vide kažu da sam lepša uživo nego na fotografijama. Kažu mi da sam sva mala i slatka - rekla je Dara i tako zapušila usta svim hejterima.

Ona je progovorila i o svojim eksplicitnim fotografijama, koje su jedno vreme kružile internetom, a dotakla se i snimka koji je slučajno završio na njenom storiju.

- Pa kako gledam, volela bih da se nije dogodilo to - priča Dara.

Ona je dodala da je slike objavio čovek koji je njoj i njenom mužu dugovao stan, kako joj naudio.

- A što se tiče zalutalog snimka, bilo je slučajno naravno. Da li mislite da bi jedna žena koja ima porodicu to uradila. Svi zlobnici su posle pričali da je to bio marketinški trik. Kada se to desilo, ja sam bila u fazonu, nije to niko video, nije se ni desilo. Sutradan mi se usijao telefon. Ja sam imala ljude oko sebe koji su me terali da lažem, a ja nisam pristala na to. Nikad nisam lagala. Napisala sam da sam vežbala pogrešan taster i posle toga niko više niko nije pričao o tome - navodi pevačica koja kaže da je u životu najvažnije biti samo iskren.

Autor: M.K.