Kulminuiralo!

Darko Lazić i Marina Gagić definitivno su stavili tačku na svoju vezu, a sve to je javnosti otkrila pevačeva, sada već bivša verenica. Iako je on pričao da će njih dvoje napraviti svadbu krajem ovog meseca, te da su je zakazali, Marina tvrdi da se to nije desilo.

Dva su ključna razloga zbog kojih Marina nije htela da se pomiri sa Lazićem, iako ju je već dugo molio da se vrati u njihovu kuću u Brestaču koju je ona napustila sa sinom Aleksejem.

- Marina je mislila da će se Darko nakon rođenja sina, ali i nesreće koju je imao, smiriti i da mu neće padati na pamet da ponovo "divlja", međutim nakon nekog vremena je shvatila da se on nikada neće promeniti. Mnogo puta mu je prelazila preko sličnih stvari, kada je kući dolazio mortus pijan... Obećavao joj je i govorio da će se promeniti zbog nje i sina, ali sve je bilo uzalud - kaže izvor iz Brestača i dodaje da je drugi razlog bio taj jer je Darko stalno bio u društvu nekih atraktivnih žena, što je Marini već počelo previše da smeta.

- Mi nismo ni zakazali svadbu da bismo je otkazali. Darko i ja ne živimo zajedno već sigurno 4 meseca. Razlozi su jasni. Smatram da mu ne priliči ovakvo ponašanje, ali Bože moj, njegov život, njegova stvar - izjavila je ranije danas Marina za domaće medije.



Autor: N.V.