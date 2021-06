Uživaju!

Glumica Jelisaveta Teodosić stigla je u Srbiju iz Italije, gde inače živi sa suprugom Milošem Teodosićem i njihovom decom - Petrom i Bogdanom. Zbog poslovnih obaveza Miloš nije mogao da krene sa njima, a glumica je, gostujući u jednoj emisiji, otkrila kakav život život otkako je majka dvoje dece.

- Pošto smo sad trenutno u istoj sobi, ne spavamo uopšte. Deca jedno drugo bude, pa smo od 5 ujutru na na nogama. Ali lepo je sve to, to je i poenta roditeljstva za mene da cela porodica bude na okupu. Nemamo podelu ko je mamino a ko tatino dete, ali nekako hteli mi to ili ne ćerke su uvek tatine. Evo sad imam sina pa ću sve da vratim - ispričala je Jelisaveta.

Ona je otkrila i da se vraća poslu, te da trenutno radi na novoj predstavi.

Autor: N.V.