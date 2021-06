KATARINA GRUJIĆ TRUDNA?! Pevačica i fubaler čekaju prvo dete, razmišljaju i o kupovini zajedničkog stana, radosnu vest prvo podelili sa NJIMA! (FOTO)

U njihovim porodicama se uveliko slavi!

Pevačica Katarina Grujić i fudbaler Marko Gobeljić navodno čekaju prvo dete. Nakon nedavne veridbe, Grujićeva i prvotimac Zvezde srećne vesti o Katarininoj trudnoći podelili su sa članovima porodice i najbližim prijateljima.

- Katarina i Marko su presrećni, radosne vesti su saznali nedavno i podelili su ih samo sa članovima porodice i najbližim prijateljima. Svi su srećni, uveliko se slavi u porodicama Grujić i Gobeljić, a njih dvoje trenutno razmišljaju i o kupovini zajedničkog stana, u kom će živeti i u kom će opremiti posebnu sobu za bebu - otkriva dobro obavešteni izvor i dodaje:

- Još ne znaju pol bebe, ali su toliko srećni da im to i nije važno. Uskoro odlaze na kraći odmor, gde će uživati na mini-medenom mesecu, budući da je Kaća zakazala brojne nastupe zbog kojih nema previše slobodnih dana. Bože zdravlja, ako sve bude u redu i ako se u trudnoći bude osećala dobro kao sada, planira da radi dok god joj to bude prijalo.

Pevačica se na početku trudnoće oseća odlično, za sada nema mučnine i veoma je aktivna, a onda se i oglasila:

- Kada dođe vreme za to, vi ćete prvi saznati, nemojte to da pišete. Odakle vam to uopšte - rekla je Katarina.

Autor: M.K.