JEDEM KAO PTIČICA, STALNO TRENIRAM I IMAM VIŠAK: Goca Tržan otkrila kakve probleme ima s KILAŽOM, pa priznala šta je radila na svom LICU! (FOTO)

Goca Tržan može da se pohvali sjajnom linijom, te da godinama identično izgleda. Pevačica deluje kao da nema ni kilogram viška, ona kroz osmeh napominje kako ipak zna samo dobro da se obuče.

- Znam dobro da se obučem, inače imam višak (smeh). Treniram stalno i to je neka moja navika. Jutro sam bila na treningu i sve obavila što je trebalo. Često mi žene pišu koja je dijeta u pitanju. Međutim, ne postoji. Jedem dva puta dnevno, kao neka ptičica. Porcije i zalogaji su mi mali, trudim se da se ne prežderavam. Ako se to i ponekad desi, zna se šta mi sledi. Sutradan gladujem i naporno vežbam - kaže Goca i otkriva koje namirnice izbegava.

- Izbegavam hleb, toliko volim hleb i sve što ima veze sa testom, ali moram da se klonim takvih stvari. Obožavam kifle, peciva, ali ne smem to da jedem i svesna sam toga. To je najopasnije za mene, moj organizam i kilažu. Kada izaberem da jedem testo, sama sve umesim i to me ne nadima. Nije problematično kao kupovno. Sama pravim picu, umesim testo na podlogu i stavim sastojke za koje znam da su niskokalorični. Izbegavam slatkiše, ali opet ne mogu da odolim sladoledu. Mora čovek sebi ponekad da ugodi i da bude srećan. Svi smo mi živi ljudi i volimo da prekršimo zdrav režim ishrane - poručuje pevačica koja nema problem sa tim da otvoreno kaže šta je sve radila na svom licu.

- Ja sam ti od onih žena koje nemaju problem da podele iskustva za sve što je iz domena estetske hirurgije. Redovno odlazim kod svoje doktorke na čišćenje lica, antiejdž tretmane, masaže, mezoterapije, takođe na mom licu primenjujemo i ultrazvučne i radiotalasne tretmane. Za sada još uvek nema potrebe za invazivnijim tretmanima, zadovoljna sam kako izgledam - govori Tržanova i dodaje kako će velike usne i jagodice izaći iz mode.

- I to će izaći iz mode jednog dana, kao što je nekada u tridesetim godinama bilo popularno da žene imaju tanka usta. Sve je to stvar mode, meni lično to nije spektakularno. Korekcija u smislu osvežavanja je sasvim u redu. Sve preko toga je previše - ističe ona i napominje kako je uvek vodila računa o svom zdravlju.

- Inače sam žena koja je izuzetno zdrava, ne pijem, ne pušim, hranim se zdravo, vozim bicikl. Korona nije u tom smislu uticala na mene, da ne bih upala u tu vrstu agonije i histerije, ja to zovem gripom. Novom vrstom gripa. Živela sam zdravo i pre korone i tokom korone, a i nakon nje ću. Imam ustaljene navike koje moram da ispunim - zaključuje Goca Tržan.

Tržanova smatra da društvene mreže loše utiču na zdrav život ljudi:

- Društvene mreže utiču loše na zdrav život. Govoreći o drugima ružno na pojedinim platformama, govoriš o sebi. Svaki put kada bilo šta negativno prokomentarišem, zapitam se da li sam normalna? Pokušavam da ne obraćam pažnju na ružne komentare, to je stvar tuđeg vaspitanja. Većina ljudi na taj način privlači pažnju, a to loše utiče na kvalitet njihovog života.

Autor: M.K.