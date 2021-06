VARALICA! David Dragojević pokazao nešto što je mnoge ŠOKIRALO! Nećete verovati kada vidite!

Au!

Bivši zadrugar David Dragojević, posle raskida sa Anom Korać, rešio je da se povuče iz medija, a posvetio se i svom poslu - naime, on radi kao personalni trener. Iako David izgleda bolje nego ikada, on sebi dozvoli "cheat day" iliti dan da vara, pa je tako pokazao svojim pratiocima na Instagramu kako to izgleda.

Naime, David je rešio sebe da počasti velikom picom, ali to mu je bilo malo, pa je nabavio i porodični sladoled. Da li je sve pojeo sam ili je podelio sa nekim, za sada je nepoznato.

Autor: N.V.