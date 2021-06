ONA JE SLEDEĆA? Anastasija Ražnatović otišla na svadbu, gde se desilo nešto neočekivano! Ovo je palo u njene ruke! (FOTO)

Da li se čuju svadbena zvona?

Mlada pevačica Anastasija Ražnatović u dugogodišnjoj je vezi sa svojim dečkom Đorđem Kuljićem, ali se trudi da svoju privatnost drži daleko od očiju javnosti. Iako su je mnogo puta do sada pitali kada će Đorđe i ona stati na ludi kamen, pevačica je isticala da je za to još uvek rano. Međutim, ako se po narodnim običajima dan poznaje, to bi moglo uskoro da se desi.

Naime, Anastasija je bila na jednoj svadbi, a na Instagramu su osvanule fotke na kojima se vidi da je uhvatila bidermajer. Po starim, srpskim običajima, kada mlada devojka uhvati bidermajer koji baci mlada na svom venčanju, to znači da je ona sledeća koja će se udati.

Da li će se to zaista i desiti u Anastasijinom slučaju, ostaje da se vidi, a kako je nedavno započela zajednički život sa Đorđem, ne bi bilo ništa čudno da baš ovo bude njihov naredni korak u vezi.

Autor: N.V.