SUZE ISPUNILE SALU ZA FIZIČKO! Nakon duela za opstanak između Nataše i Cara, Mina Vrbaški BRIZNULA U PLAČ! (VIDEO)

Kada je obavio intervjue sa zadrugarima, voditelj Darko Tanasijević je otišao do starog dela imanja, do sobe za izolaciju, kako bi pozvao nominovane zadrugare, Natašu Radan i Filipa Cara da mu se pridruže. Svo troje su otišli do palate "Milenija", gde će se odigrati večerašnji duel za opstanak.

Kada su stigli do sale za fizičko, Darko im je objasnio pravila večerašnje igre. Na podu su se nalazili papiri sa rečima, a u pitanju je bio tekst pesme Džale Brata i Bube Korelija. Oni su morali da slože strofu i refren, a ko bude uspeo da to uradi prvi, dupliraće mu se glasovi. Nataša i Car se nisu baš najsjanije pokazali u ovoj igri.

Darko je saopštio zadrugarima da nikome neće biti duplirani glasovi, a potom mu je voditeljka Dušica Jakovljević otkrila ko je koliko glasova osvojio, što je on preneo zadrugarima.

Darko je otkrio da je jedan takmičar osvojio 81% glasova publike, a drugi 19%. Nakon trenutka neizvesnosti, Darko je saopštio da je Car osvojio 81% glasova publike, te da će Nataša napustiti "Zadrugu".

Zadrugari su prišli da se pozdrave sa njom, a najtužnije su bile članice takozvanog "Ketering klana". Mina Vrbaški je završila u suzama, kao i Rialda Karahasanović i Sandra Rešić.

