NIJE ŠTEDELA ZA MAMIN ROĐENDANSKI POKLON! Anastasija iznenadila Cecu putovanjem u ovu daleku zemlju?

Široko!

Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović proslavila je juče svoj 48. rođendan gala žurkom u svojoj vili na Dedinju, gde je okupila sebi bliske ljude. Pevačica je blistala u zelenoj haljini, a ovo je samo jedna u nizu svečanosti koju su Ražnatovići organizovali u poslednjih mesec dana.

Očekivano, pevačica je dobila mnogo poklona, a kako se navodi, ćerka Anastasija ju je veoma iznenadila.

- Ceca je često putovala, ali zbog prirode posla nije mogla da se zadržava u svetskim gradovima po kojima je pevala. Anastasija je rešila da je ove godine, dok se pevanje i nastupi još nisu vratili u onaj tempo kojim Ceca inače radi, odvede na putovanje u Madrid. One su tokom karantina gledale reportaže o Španiji i Madridu i Ceca je tada poželela da sve vidi uživo. Anastasija je to zapamtila i sada je bio dobar trenutak da mami ispuni veliku želju. U Madrid će otići same, bez muškaraca, na jedno pravo žensko putovanje koje će biti ispunjeno hedonističkim ritualima i šopingom. Anastasija je uplatila ekskluzivni hotel u centru španske prestonice sa pet zvezdica. Do tamo će leteti biznis klasom, a hotel ima ogroman spa što Ceca posebno voli. Biće smeštene u apartmanu sa kupatilom u spavaćoj sobi i džakuzijem na terasi - otkriva izvor.

Autor: N.V.