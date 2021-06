O njemu će tek brujati javnost!

Kada pomenete ime Steve Simeunovića, ne postoji osoba u muzičkoj industriji koja ne zna ko je on. On je napravio brojne hitove za Mileta Kitića, Šabana Šaulića, Aleksandru Prijović, Stoju Novaković i mnoge druge, ali nema sumnje da je najponosniji na to što je njegov sin Stefan uplovio u muzičke vode i počeo da se bavi pevanjem, ali i pisanjem pesama. Stefan Simeunović Cezar za portal Pink.rs otvorio je dušu i otkrio nam u kom trenutku u svom životu je odlučio da će muzika biti njegov životni poziv, koju hit pesmu koju je njegov otac napravio bi voleo da je on otpevao, ali i sa kojim kolegom ili koleginicom bi voleo da "ukrsti glasove".

Da li postoji momenat u tvom životu kada si rekao sebi "Jedino čime želim jeste da se bavim muzikom i ništa drugo me ne zanima"?

- Ja sam imao tu sreću da sam još kao klinac shvatio da je muzika moj život i da je to moj put. Kada sam imao svega 11 godina, upoznao sam mog najvećeg prijatelja, koji je definitivno u meni probudio želju da se bavim ovim poslom. To je bio Nino Rešić. On je bio moj brat, drug i na neki način moj učitelj. On je još tada verovao da ja treba da se bavim muzikom. Odlasci na prve koncerte su bili upravo sa njim, odlasci u studio, na televizije, prva poznanstva sa ličnostima iz javnog života. Nikada mu se ne mogu zahvaliti za sva dobra dela koja je za mene učinio.

Svi znamo ko je tvoj otac, da li imaš običaj da tražiš savet od njega kada nešto stvaraš ili si tip koji voli sve da odradi sam?

- Zaista, svi koji me poznaju znaju da sam ja veliki borac. Tako da danas mogu s ponosom da kažem da sve što sam uradio, uradio sam sam, bez ičije pomoći. Možda zvuči malo neskromno, ali zaista je tako. Moj otac je veliki umetnik, ali ja smatram da ako čovek ne može da se izbori sam za svoje mesto, svojim radom i kvalitetom, onda ne treba ni da se bavi ovim poslom.

Sa kojim kolegom/koleginicom bi voleo da snimiš duet, na tekst koji ti napišeš?

- Jako cenim i poštujem gospođu Zlatu Petrović. Eto recimo voleo bih sa njom da napravim neku priču. Mislim da bi se nas dvoje super skontali i energetski i scenski. Jednostavno, volim pozitivne ljude, a ona to definitivno jeste.

S obzirom na to da ti pišeš pesme, pored pevanja, postoji li neka pesma koja su napisao, a koja ti je posebno draga?

- Ja imam običaj da kažem da najbolje od mene tek dolazi, ali moram reći da sam jako ponosan na moju novu pesmu koju sam objavio pre dva meseca - "Iz početka". Jedna predivna balada, puna emocija. Siguran sam da nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Naravno, ponosan sam i na mnoge druge pesme koje sam radio mojim kolegama sa estrade. Verujte da muzičari stalno kukaju kako nema dobrih pesama u ponudi i kako svi prave "limunade" i pesme za jednokratnu upotrebu. Kod mene nije takav slučaj, imam zaista mnogo, mnogo kvalitetnih pesama tako da sam siguran da moje vreme tek dolazi.

Postoji li pesma koju je napravio tvoj otac i postala je veliki hit, a da bi ti voleo da je tvoja?

- Moj otac je napravio takve "pesmetine" da bukvalno ne znam za koju bih se pre odlučio. Bilo ih je zaista mnogo. Ali, ako bih morao da izaberem jednu, to bi bila pesma pokojnog Šabana Šaulića "Majko, sve ti opraštam". Pravo remek delo.

Nakon teškog perioda, napokon se situacija sa koronom stišava. Kakvi su tvoji poslovni planovi?

- Da, svi smo jedva čekali da se situacija malo smiri i da počnemo da se vraćamo u normalne tokove. Kao što rekoh, izdao sam novu pesmu od koje očekujem mnogo. Prvi utisci su i više nego pozitivni. Dosta radim u studiju. Spremam neke projekte za par kolega sa estrade. To će takođe uskoro izaći, tako da ćete biti obavešteni na vreme. Očekuju me uskoro i dva velika festivala, 13. jula nastupam na festivalu u Vrnjačkoj banji, a 10. avgusta na festivalu "Majsko leto". Počela su i privatna veselja, tako da posla imam više. Hvala vam na ovom prelepom intervjuu i veliki poljubac šaljem svim čitaocima portala Pink.rs.

Autor: N.V.