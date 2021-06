POZNATI PODRŽALI LUKASA! Evo ko se pojavio na promociji njegove knjige! Aco Pejović otkrio da li će se i on upustiti u tu AVANTURU!

Hit!

Pevač Aca Lukas večeras je predstavio javnosti svoju autobiografiju "Ovo sam ja" koja već danima unazad izaziva razne kontroverze. Šta je rekao o svojoj prvoj knjizi, možete pročitati u nastavku.

Na promociji su se pojavili Kija Kockar, Ivana Selakov, Vanja Bulić, Mima Karadžić, Dragan Džajić, kao i Aco Pejović, koji je priznao da nije znao da Lukas piše knjigu, ali i otkrio da li bi se on upustio u takvu avanturu.

- Nisam ni znao da je pisao knjigu, kao pravi književnik, noću je pisao. Pre neki dan sam čuo da je napisao. Da mi je rekao, ne bi imao mira on. Ne znam da li sam u knjizi, ali ne bi me to iznenadilo. On je čovek koji ima o čemu da piše, njegov život je takav da ima mnogo toga da kaže - rekao je Pejović.

Na pitanje da li je razmišljao da on napiše knjigu, Aco je odgovorio:

- Nisam razmišljao, ali naravno da bih imao o čemu da pišem. Kad budem pročitao njegovu možda shvatim da ne treba da pišem. Njegov život nije skandalozan, on već 30 godina živi na takav način, tu nema skandala, to je on. Da je drugačiji, ne bi bilo to to. To je rokenrol, rokenrol nije samo muzika već i način života - zaključao je Aco.

Autor: N.V.