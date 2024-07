Želi da se ostvari kao majka: Slađa otkrila da želi Zoli da rodi dete, on priznao da ponovo veruje u ljubav (VIDEO)

U toku je emisija ''Gledanje uspomena'', a sledeći klip bio je za Slađanu Lazić Poršelinu.

Ona je gledala svoje slike iz detinjstva, sukobe sa brojnim ukućanima, kao i mnogobrojne ljubavne varnice sa pojedinim ukućanima.

-Prezadovoljna sam svojim učešćem, sa Zolom mi je bilo baš lepo i on se meni jako svideo tada, on je mislio da se ja zezam. ta harizma kod Zole i mene je jako dobra, ja sam bila u vezi sa Markom Smiljićem ali je on bio toliko ozbiljan a sa Zolom je bio provod lud i nezaboravan -rekla je Slađa.

I koji je tvoj tip Slađo na kraju? -pitala je Ivana.

-Nemam ja neki tip muškarca, volim atletske tipove ali ako nema harizmu ništa od toga. Ja sam rekla da bi rodila Zoli dete -rekla je Slađa.

-Ove sezone smo pričali o tim stvarima i ona je rekla da nema razloga da mi laže i rekla mi je da joj je jako stalo do mene, i meni je žao što nismo pokušali toliko ozbiljno. Mene su voleli i njeni roditelji i svi me generalno vole osim roditelji od jedne osobe. Kad vidim ove klipove kao da ponovo počinjem da verujem u ljubav -rekao je Zola.

