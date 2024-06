Samo me unazađuje: Bojana ne želi da bude u vezi sa lopovom, najavila raskid ako se Anđela ne promeni! (VIDEO)

Hit!

U toku je emisija 'Pretres nedelje' i 'Izbor potrčaka'. Večerašnji voditelj je Milan Milošević. On je spreman da zajedno sa učesnicima pretrese sve intrigantne teme koje zanimaju naciju. Bojana Pavlović otkrila je da će raskinuti sa Anđelom ako nastavi da krade stvari ljudima.

Ja sam osudila nju za to kao njen partner. Ne može da me unazađuje ovde, to mi nije cilj veze -rekla je Bojana.

Gde ti Anđela putuješ napolje? -pitao je Milan.

Bila sam u Egiptu, trebala sam da idem svuda kao animator i sa hiphopom -rekla je Anđela.

Eto ja kažem, nema ni stava ni karaktera. Što se nerviraš kad ti kažu da si kleptomanka a ne nerviraš se kad ti govori za mene neke stvari -rekla je Bojana.

Tebi izgleda te stvari ne zanimaju?

Kako me ne zanima, ja sam joj rekla da još jednom to uradi i gotovo je sve -rekla je Bojana.

Autor: Nemanja Šolaja