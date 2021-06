GODINAMA SU ZAJEDNO, planira da se uda za njega, ali ga krije od javnosti: Evo kako izgleda dečko Ksenije Knežević! (FOTO)

Malo ljudi ovo zna!

Pevačica Ksenija Knežević, članica popularnog ženskog benda "Hurricane" već godinama uživa u vezi sa svojim izabranikom Nikolom, koga skriva od očiju javnosti. Kako je njena popularnost veća nego ikada, Ksenija se trudi da svoj privatan život zadrži što više za sebe, pa sa dečkom retko objavljuje fotografije.

No, s obzirom na to da se bavi javnim poslom, normalno je da će se javnost interesovati i za to sa kim se zabavlja.

- Dečka sa kojim se zabavljam poznajem ceo život. Prvo smo se družili, pa se onda rodila ljubav među nama. Pet godina smo zajedno i mislim da će on biti taj za koga ću se udati. Ne planiram u skorije vreme brak ni decu, zato što smo mladi. Oboje smo fokusirani na karijeru, ali kada dođe vreme za to, udaću se, neću bežati od toga — rekla je Ksenija jednom prilikom.

I dok se kod Ivane i Sanje ljubavna situacija često menja i o njihovim izabranicima se samo nagađa, Ksenija se ipak odlučila za stabilnost i šest godina uživa u vezi sa Nikolom Todorovićem.

Autor: N.V.