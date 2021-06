PRETTY LOUD PRIVUKLE PAŽNJU ČUVENOG „THE NEW YORK TIMES“- a! Članica prvog ženskog romskog hip-hop benda gostovala u „Zornjaku“, a evo zbog čega prestižni njujorški list piše o njima!

„Kasni zornjak“ na RED TV-u je već navikao publiku na aktuelne i zanimljive goste, a tako je bilo i ovog jutra jer su Anđela Ašanin i Andrijana Cvetičanin ugostile rediteljku i koosnivača „Dah Teatra“ Jadranku Anđelić i članicu grupe „Pretty Loud“ Živku Ferhatović.

Povod za gostovanje bio je festival „Dah Teatra“ povodom 30 godina postojanja, pod simboličnim nazivom „Spajajući vekove“, na kom će upravo nastupati i romska hip-hop grupa „Pretty Loud“.

Ženska grupa „Pretty Loud“ nastala je 2014. godine kao projekat fondacije GRUBB (Gypsy Roma Urban Balkan Beats) – organizacije čije je sedište u Engleskoj i čiji je cilj unapređenje obrazovanja, poboljšanje šanse za zapošljavanje, a samim ti i dugoročna društvena integracija manjinskih etničkih grupa. Fondacija GRUBB izrodila je muški hip-hop bend „Roma Sijam“ koji je milionska publika upoznala kroz učešće u talent šou programima na TV Pink „Ja imam talenat“ i „Pinkove zvezde – All Talents“. Podjednako veliku pažnju izazvao je i „Pretty Loud“, grupa koja broji 12 članova: šest devojaka iz Beograda i šest devojaka iz Niša, a njihov muzički pravac je savremeni romski hip-hop. Živka je gostujući u „Kasnom zornjaku“ na RED TV-u predstavila grupu „Pretty Loud“ onima koji još nisu čuli za njih.

- „Pretty Loud“ je prvi romski ženski bend na svetu. Borimo se protiv diskriminacije, protiv nasilja nad ženama, protiv ranih brakova. Želimo da pokažemo ljubav, želimo da pokažemo ko su zapravo Romi, ko su žene. Mi se borimo za sve žene na svetu. U bendu sam već četiri godine i za to vreme moje koleginice, prijateljice i ja zajedno radimo na tome da postignemo naš cilj, želimo da pokažemo da žena treba da bude hrabra, jaka, samostalna i da sama odlučuje o svom životu. Donekle smo i uspele, moram da kažem da je to težak put i težak cilj, ali mi verujemo u to i mislimo da ćemo uspeti – rekla je Živka u „Kasnom zornjaku“.

Da su devojke iz benda „Pretty Loud“ zaista nešto posebno, drugačije od svega i da rade nešto što je od velike važnosti, govori i činjenica da ih je tokom gostovanja na RED TV-u u stopu pratila fotografkinja čuvenog njujorškog lista „The New York Times“. Ona je ovaj romski ženski bend otkrila pre dva meseca sasvim slučajno na internetu, prepoznala njihov talenat i važnost onoga za šta se zalažu i poželela je da uradi foto reportažu o njima. Impresionairana njihovim poreklom i onim šta rade, uspela je da ubedi urednika da je priča o „Pretty Loud“ vredna „The New York Times“-a, stupila u kontakt sa devojkama iz benda i doputovala u Beograd na pet dana kako bi uradila foto reportažu. Osim što ih je pratila na već dva nastupa, fotografkinja je bila i u njihovim domovima, te će kroz reportažu čitaocima predstaviti ono što su devojke iz grupe privatno i kako izgleda vreme koje provode zajedno stvarajući jedinstvenu muziku sa izuzetno važnim ciljem. Pored fotoreportaže, devojke iz „Pretty Loud“ su u kontaktu sa novinarkom „The New York Times“-a iz Londona, kako bi foto reportažu pratila i priča o ovim neverovatnim devojkama.

Dok čekamo da o devojkama iz grupe „Pretty Loud“ ali i GRUBB organizaciji, zajedno sa celim svetom čitamo u prestižnom „The New York Times“-u, celo gostovanje članice Živke Ferhatović u „Kasnom zornjaku“ pogledajte na RED TV youtube kanalu i saznajte, ako već niste, zbog čega su vredne svetske pažnje.

Autor: Pink.rs