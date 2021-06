Pokidao!

Sledeći učesnik "Karaoke obračuna", pokazao je svoje vokalne sposobnosti, a to je bio Kenan Tahirović, on je na iznenađenje svih izvukao pesmu u čijem se nastupu proslavio a to je Žena od sultana, koju izvodi Tijana M.

Usledili su komentari žirija, a prva je komentarisala Ivana Šopić:

Kenane mnogo se spekuliše kakav si ti, ja ću ti reći šta god da si, mene si kupio baš, i mora ti reći da si trebao da vidiš Rialdu kako te je gledala sa ponosom, samo napred - rekla je Šopićka.

Mene si kupio, sjajan si, nikoga ne psuješ. Čekate blistava karijera - rekla je Ana.

Ravna linja, ne verujem i dalje u vašu ljubav. Pokazao si da si pristojan momak, ali nisi za rijaliti, nisi me nikada nasmejao, ali dobićeš poene - rekla je Marija.

On je dogurao do finala, medalju od mene dobijaš za neke stvari koje si iskulirao i oduvao ih, bravo za sve - rekoa je Bane.

Oduševljavaš me, sve suptilno radiš, ne eksplodiraš, sjajna samokontrola, i ja sam je imala. Samo budi takav - rekla je Pešićka.

