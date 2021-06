'NE ZANIMA ME VAŠA LJILJA, PARDON, LIJA' Ana Bulatović žestoko isprozivala Jovanu Ljubisavljević i njih za sve pare!

Au!

Ana Bulatović je pre nekoliko nedelja napustila najgledaniji rijaliti program na ovim prostorima "Zadruga". Međutim, to što je izašla iz Bele kuće ne znači da je sve ostavila iza sebe jer se i dalje njen loš odnos sa Jovanom Ljubisavljević komentariše.

Tako je pevačica i bivša zadrugarka rešila da odgovori svima koji su je prozivali upravo zbog Jovane.

- Poštujem svačije fanove, svaok ima pravo da brani svoje, da voli ili ne voli nekoga, što bi rekla Prija - sasvim legitimno. Ja nisam u fazonu oglašavanja i ostalo, mene to ne zanima, ne rade me kompleksi. Ali moraću jednu molbicu da napišem. Zamolila bih fanove Jovane lisice da me ne smaraju, trenutno sam u krugu svoje porodice, prijatelja i pravih ljudi, ne zanima me vaša LJILJA, pardon LIJA, ne menjam mišljenje o njoj, a ni vi mi ga sigurno nećete promeniti. Ne smarajte me. Vaše uvrede me ne dotiču ama baš nimalo, samo gubite vreme a moje je dragoce da bih ga trošila na vas i na te budalaštine. Hvala i mir u svetu. Poz, odo' na bazen - poručila je Ana.

Autor: N.V.