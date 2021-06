ESTRADNI RAT SE NASTAVLJA? Čeda udario na Lukasa i njegovu knjigu, sve vreme TVRDIO OVO! Biće haosa!

Au!

Već neko vreme traje estradni rat između Čede Čvorka i Ace Lukasa, a frontmen grupe "Luna" se sada osvrnuo na to što je njegov kolega napisao knjigu.

Iako je godinama u muzičkim vodama i dobro ga znamo kao frontmena grupe Luna, on je neko ko već godinama piše knjige. Čak je i član Udruženja književnika Srbije, a u jednoj emisiji otkrio je sve o svojoj novoj knjizi.

- Pisanje knjiga je moje porodično stanje, moji roditelji su pisali istorijske knjige, a ja sam pisao poeziju. Prva knjiga mi je bila izdata 2001. godine, a zatim sam napisao i monografiju o uspehu "Preko trnja do zvezda", pošto sam ja to baš tako prošao. Jeste malo otrcan naziv, ali to sam ja, tako je bio sa mnom - kaže Čeda.

Čeda se osvrnuo i na nedavnu svađu sa Acom Lukasom.

- Ja Acu gotivim, ja nisam ni imao nesuglasice. Ja sam branio ono što je on napadao. Valjda bi i on branio kada bi nešto neko njegovo napao. Mi smo uvek u okej odnosima, čak i kad bismo se sreli, bilo bi sve normalno - kaže Čeda.

Pevač je naveo i da njega nikada nisu zanimali skandali, pa se osvrnuo i na novu Lukasovu knjigu.

- Znam da je Vanja Bulić napisao knjigu, on je odličan pisac, jedan veliki gospodin, tu nema greške, a Acin život je i sigurno zanimljiv, nije on ni prvi ni poslednji sa zanimljivim životom. Vanja Bulić je napisao knjigu - bio je uporan Čeda.

