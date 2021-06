TARA ODBRUSILA REPEROVOM OCU! Nakon što je Zoran Aleksić poručio da je Simova načinila VELIKO ZLO njegovom sinu, oglasila se ona! IZREVOLTIRANA! (FOTO)

Nije štedela reči!

Nakon što se za portal Pink.rs oglasio otac Nenada Aleksića Ša i izjavio da je Tara Simov njegovom sinu načinila veliko zlo, oglasila se i bivša zadrugarka, pa žestoko odbrusila reperovom ocu Zoranu, jer je podržao sina nakon što se pokajao zbog preljube.

Naime, Tara nije čekala ni časa, pa se odmah latila telefona i preko svog Instagram profila poslala poruku Zoranu Aleksiću, Nenadovom ocu, koji se preko našeg portala zahvalio produkciji što su njegovom sinu pokazali snimke na kojima mu se Simova podsmeva.

- Ja do sada stvarno nisam reagovala na ove stvari, ali iskreno, ovo je jako ružno. Prvo, nikome se ja podsmevala nisam. Drugo, ja nisam učinila Vašem sinu zlo, zavoleo me je kao i ja njega. A da, sin Vam ima 41 godinu, ne 12, iako se neretko tako ponaša, ne morate toliko da brinete javno. Znajući koliko mu to smeta – napisala je Tara u okviru svoje objave na društvenoj mreži Instagram.

Autor: P.R.