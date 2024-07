Žena je iskompleksirana i odbačena: Aneli osula žestoku paljbu po Maji! (VIDEO)

Nije štedela reči!

U toku je nastavak emisije ''Gledanje snimaka'', a voditelj je Milan Milošević, koji je dao reč Aneli Ahmić kako bi prokomentarisala video snimak na kom su imali priliku da vide kako Maja Marinković ogovara Mionu Jovanović.

- Ovo je katastrofalno, tako je pričala i za mene. Žena je iskompleksirana i odbačena. Nije uspela nijednog da zadrži, svi su joj isto radili. Želim da se Stanislav dozove, vidi šta nam svima radi i dobio je pismo od ćerke. Ja sam bila s jednim muškarcem, a ona je ovde rekorderka sa muškarcima. Ko nju može da gleda, izgleda kao vanzemaljac - rekla je Aneli.

- Pazi, kad ona komentariše. Majka, ima 35 godina, ima s*ks na Bajram. Pa kome ona treba? Seljančura - rekla je Maja.

- Maja sve radi na pogrešan način. Pokušava da Stanislavu zgadi Mionu. Spremna je da mu se uvali u kuću u Zagreb i da se smeje. To je Maja, ja sam mu govorio. Sve što radi, to govori o njoj. Miona nije pr*fuknjača, mislim da se kaje za to što je uradila - rekao je Mića.

Autor: Iva Stanković