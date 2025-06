NADMAŠIO JE SVE FOLIRANTE: Aneli ogorčena Gastozovim bezobrazlukom prema Anđeli, pa otkrila njene tajne signale! Za Sofi ostavila teže reči! (VIDEO)

Nije štedela reči!

U novom izdanju radio emisije "Amnezija", voditelji Terza i Munjez ugostili su Aneli Ahmić i Luku Vujovića.

- Ovo je original radio, a u onaj ne želim ići jer su mi samo neprijatelji tamo. Videli smo na nominacijama kakva se žena podržava i ko je poslat u izolaciju. Nisu trebali da leče lične frustracije nego da budu objektivni. Ja bih uvek zanemarila sa kim sam u konfliktu i komentarisala bih objektivno - rekla je Aneli.

- Voleli bi da čujemo komentare za Anđelu, Gastoza i Sofi - rekao je Terza.

- Mislim da je Gastoz nadmašio folirante iz prethodnih sezona. Videla sam sinoć Anđelu kako peva ispred kuće, delovalo je da želi komunikaciju sa njim. Emocija je prisutna dok njega boli ku*ac, jede sa onom Jordankom, radi zadatke, zaljubljen je u Sofi. Sofi je takođe nekorektna ispala - rekla je Aneli.

- Ona je htela da se uveri da li taj momak zaslužuje. Dvet meseci su zajedno, da on tako olako baci nešto zbog neke laži. Nakon deset dana ulaska u vezu mene i Aneli, gde sam pijan odlazio kod Sandre, mene su najtrašnije osuđivali. Gastoz se ne ograđuje od Sofi, a nije ni ona. Kad je bila Keti, on je jasno ustao i ogradio se. Nemoguće je da spavaš devet meseci i da ne zavoliš. Ona sad ima pravo da reaguje kako reaguje. To je povređenost i vidi se da ima emocije - rekao je Luka.

- Ja bih se na njenom mestu totalno ogradila od njega po cenu bilo čega - rekla je Aneli.

- Gastoza to ne zanima, prija mu devojka. On nema problem, rekao bi da mu se sviđa Sofi. Kad izađe njega ne treba da zanima Pavle - rekao je Luka.

- On je jedan običan šljam. Znamo iz kakve rupe dolazi gde je bio godinama i on mene ovde ponižava - rekla je Aneli.

- Da li je ovo pravo mišljenje Ene? - pitao je Terza.

- Ona se ponaša kao da ima poštovanje, pa i Miću je nazivala gospodinom - rekla je Aneli.

- Videćemo kako će Milena da komentariše kad izađe. Siguran sam da je ona prećutala više puta i ugrizla se za jezik. Milena nije htela da je gazi, ali je pustila vreme da vidi - rekao je Luka.

- Da li ste vi u šoku kao Milovan jer sus tigli papiri za razvod? - pitao je Terza.

- Ne. Očekivano, žena je napravila ono što je trebala davno - rekla je Aneli.

- Teška situacija za Milovana. Ne zna šta ga očekuje napolju kad izađe - rekao je Luka.

Autor: A.Anđić