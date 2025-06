Nije štedela reči!

Aleksandra Nikolić bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića, te je tom prilikom progovorila o emotivnoj vezi Milice Veličković i Uroša Rajačića, ali se osvrnula i na sukob koji je imala sa Enom Čolić.

- Ona zna da ja gotivim i nju i Peju i tu se ne mešam - rekla je Aleks, pa se osvrnula na Milovana:

- On je sedeo sa Jordankom nakon svega, a voleo je moje dete 4 godine. Mene ne interesuje šta je on rekao nego dole. Vidim čoveka kog niko ne zna kako je potkupio ljude. Danas je čovek napravio 17 pica. Ja znam njegove stavove i mišljenja, znam da ne misli o većini ljudi dobro. Ne može da uđe u konflikt jer ne podnosi krtike. Da sam znala da moja iskrenost neće dobro da mi donese, verovatno bih imala taktiku. On ne podnosi autoritet. Bolje mu je da se folira nego da uđe u sukob sa Milenom - pa nastavila o Anđeli i Gastozu.

- Ona se prvio put pogubila. Ja sam zaključila da nije imala se*sualne odnose, ali ga je iskorištavala. Najviše su mi stan i kola zaparali uši. Morali su imati dubook odnos. Ovde nema tela, nema dela. Možeš da tvrdiš da nešto nsi radio sve dok nema dokaza - rekla je Aleks, pa otkrila šta misli o odnosu Miluce i Rajačića i da li je Terzi krivo:

- Jeste. Sigurno mu je drago. Sve se vraća, pa se i njoj vratilo. Milica i da je htela da se osveti imala je pravo. Ona je prva prevarena. Terzu ovo boli jako, ne spava uopšte. Nije mu drago ni svejedno. Da može da vrati vreme ne bi nikad bio sa Sofijom. Za Jelenu mi uoptšte nije žao. Kako uđeš u vezu sa nekim, a Rajačić je neko ko voli da se švaleriše, šta možeš da očekuješ - ispričala je Aleks.

Autor: A.Anđić