LUKAS POVERIO PORODICU OVOM KOLEGI, UKOLIKO MU SE NEŠTO DESI, a evo kako je poznati pevač reagovao! (FOTO)

Godinama su bliski prijatelji!

Prijateljstvo između Aca Pejovića i njegovog kolege Ace Lukasa traje godinama. Ne treba da čudi što je Lukas naveo baš Pejovića na kraju knjige kao osobu kojoj bi poverio da brine o njegovoj porodici ukoliko mu se nešto desi.

- On je to rekao i na samoj promociji knjige i hvala mu naravno na tom ukazanom poverenju. Aca je moj 100-godišnji prijatelj, brat i drug. Njegova deca su za mene kao i moja i ne samo njegova nego svih mojih prijatelja i kumova i oni to znaju - rekao je on i dodao da je osoba kojoj bi on poverio porodicu je njegov kum Nebojša Mrvaljević.

Lukas je nedavno objavio svoju knjigu "Ovo sam ja" koja je izazvalo veliku prašinu među intelektualnim svetom. Pejović je kao pravi kolega i prijatelj stao u dobranu folk pevača:

- Aca je čovek koji ima šta da kaže o svom životu, prošao je mnogo toga što će malo ko proći za pet života. Ovi što ga pljuju i govore da on nije vredan da to piše malo su se... Ne bih se složio s njima da Aca nije zaslužio da piše svoju biografiju, naprotiv - jeste. Još uvek mi nije dao knjigu pa ne mogu da pričam, ali znam da ima o čemu da piše - rekao je Pejović.

Na pitanje da li bi napisao knjigu o svom životu, na šta je on momentalno rekao "Ne".

- Ne bih zato što su neke stvari moje i samo moje, ali naravno, nemam ništa protiv da neko to uradi i da piše, ali kad bi imao o čemu. Smešno mi je ko sve piše knjigu, a ima ih dosta u zadnje vreme i pevačica i svakoga koji pišu, a jedna moja noć je zanimljivija nego njihov ceo život i onda prodaju dve knjige, ostalo podele, a onda to završi ko zna gde - rekao je Aco.

Autor: M.K.