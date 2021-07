'Moj ceo svet!' LUKA I ALEKSANDRA ADŽIĆ IZVELI NASLEDNICU IZ PORODILIŠTA: 'Princezo, dobro nam došla!' (FOTO)

Luka i Aleksandra Adžić konačno na okupu u toplom domu!

Fudbaler „Anderlehta“ Luka Adžić i njegova supruga Aleksandra pre četiri dana postali su roditelji devojčice Lane, a juče su mama i beba stigle kući. Uz fotografiju na kojoj su sve troje, Aleksandra je napisala: „Moj ceo svet! Dobro došla kući, princezo naša! Mama i tata te vole najviše na svetu.“

Pred Lukom i Aleksandrom su dani privikavanja na život kakav do sada nisu imali priliku da iskuse. No, sudeći po tome u kakvoj je Aleksandra kondiciji bila na svadbi, a tada je od porođaja delilo manje od tri nedelje, sigurno je da će sa svim obavezama lako izađi na kraj. U to je sigurna i Lukina tetka Ilda Šaulić, koja je nedavno rekla:

‒ Jesu mladi, ali su spremni za sve lepo što ih očekuje.

Uz to, nema nimalo dileme da će se članovi porodica Šaulić, Adžić i Ličina utrkivati ko će im više pomoći oko bebe.

Budući da vrhunski sport ne podrazumeva „slobodne nedelje zbog divnih događaja“ Luka će uskoro morati da krene na pripreme svog kluba, ali odvojenost će biti samo privremena. Čim Lana bude spremna za nešto duži put, Aleksandra i ona krenuće u Belgiju.

Autor: M.M.