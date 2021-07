MARINA I DARKO LAZIĆ IDU NA SUD! Gagićeva u otkrila sve o njihovom odnosu, pa se dotakla pevačeve nove devojke: 'MISLIM DA SE ON POTAJNO NADA POMIRENJU!' (FOTO)

Mesecima se spekuliše o njihovom odnosu!

Marina Gagić iznela detalje odnosa sa Darkom Lazićem i istakla je da će njih dvoje ići na sud.

- Naravno da nije istina da pokušavam da se pomirim sa Darkom. Ja sam ta koja je stavila tačku na naš odnos. Realno, zašto bih sada pokušavala da se pomirim sa njim? - kaže ona i dodaje da je u čestom kontaktu sa Lazićem.

- Mislim da se on potajno nada pomirenju, nije naporan, ali ništa specijalno ne pokušava. Šalje mi poruke i to je to, ali ja sam stavila tačku i nema šanse da se pomirimo - otkriva Gagićeva, koja kaže da joj njen bivši verenik nije priznao da je u vezi sa Barbarom.

- Meni je on rekao da nema devojku, a šta je stvarno istina, ne znam. Ja mu želim sve najbolje. Koliko znam, nema devojku, ne bi mi slao poruke da ima? Možda mu je samo koleginica - kaže Marina koja je prokomentarisala i Barbarinu izjavu da je, prema rečima Darkove majke, lepša od nje:

- Je l' lepota sve? Pa dobro, neka je lepša. Ja ne mislim da je lepota bitna, bila sam sa Darkom i kada je imao 160 kila. On je sada možda dobio na samopouzdanju, ali što se mene tiče, lepota nije sve - iskrena je Marina, koja je otkrila da sa Darkom ima savršenu komunikaciju što se tiče njihovog sina Alekseja, ali da ipak nisu uspeli da se dogovore oko starateljstva nad njim:

- Darku uvek odgovorim na poruku i imam odličnu komunikaciju s njim što se tiče deteta. Imam mir i uživam sa svojim sinom. Meni više ništa nije potrebno. A za ostalo ćemo ići na sud, pa ćemo videti - otkriva Gagićeva koja je pojasnila zbog čega je neminovno da ona i Darko probleme reše ovim putem.

- Darku ću uvek dati sina, nikada mu neću braniti da ga viđa. Ali ne mogu da ga zovem i da mu kažem da dođe da vidi dete. I da, ići ćemo na sud, ne možemo da se dogovorimo. Kad god se s Darkom nešto dogovorim, to ne bude tako. Ovako, sud će lepo da preseče i tako će biti - izjavila je Marina, koja tvrdi da nema novog partnera jer ju je Lazić previše povredio.

- Ne zanima me sada to, bila sam mnogo povređena i sada sam se oporavila. Treba mi vremena da ponovo steknem poverenje u nekoga. Za sada imam svoj mir i svog sina, to mi je dovoljno - kazala je Marina Gagić.

Autor: M.M.