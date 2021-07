Ne može da se pomiri sa tim!

Dečko rijaliti zvezde Stanije Dobrojević, koji je popularnost stekao učešćem u drugoj sezoni najgledanijeg rijalitija na ovim prostorima, Marko Marković, danas se na svom Instagramu prisetio svog pokojnog ljubimca.

Naime, Marku je pre godinu dana uginuo najbolji prijatelj, pas. Sada se na svom Instagramu potresnim rečima prisetio svog ljubimca, i svima uputio jasnu poruku.

- To nas ne uče na fakultetima. Znaju toliko o svemu da zaborave da napomenu da psi ne umiru. To je sramota, zaista. Ako mislite da je vaš pas uginuo, varate se! On je samo zaspao u vašem srcu. I uzgred, on sve vreme ludo maše repom, i zato vas grudi bole i plačete sve vreme. Ko to može da ne plače kad mu u srcu živi veseli pas koji neprestano maše repom! On vam poručuje: ''Hej, šefe, hvala! Hvala na toplom mestu za večno spavanje, tvoje srce je najbolje mesto za to!'' Kada prvi put zaspu, oni se često bude i neredeovno spavaju, i naravno, zato vas boli i zato plačete sve vreme. Nakon nekog vremena oni spavaju sve duže i duže. Kada se ponekad probude, ponovo mašu repom i ponovo boli. Jako boli! Posle nekoliko godina, oni spavaju dugim, dugim intervalima i vas boli sve ređe. Ali nemojte se prevariti, oni nisu mrtvi, To ne postoji! Žao mi je ljudi koji nemaju pse koji spavaju u svojim srcima. Toliko ste toga propustili. Izvinite, sada moram da idem da se isplačem, pas u mom srcu se upravo probudio - napisoa je Marko na svom Instagramu i raznežio mnoge.

Autor: M.M.