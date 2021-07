Objavila novu pesmu i najavila nove projekte!

Transrodna pevačica Elektra Elite ima dupli razlog za slavlje. Naime, ona je danas na svom Jutjub kanalu izdala novu pesmu pod nazivom "Diva", koju prati visokobudžetni spot snimljen na nekoliko lokacija u Srbiji.

Pored toga, Elektra je sklopila saradnju u Austriji u vezi pokretanja svoje linije prezervativa "Electra premium condoms" koji će se krajem godine naći u prodaji. Budući da je pevačica pre svog primarnog zanimanja, odnosno prostitucije, radila u medicini sa ljudima zavisnim od alkohola i narkotika, želela je da novac uloži na kvalitetan način. Tako je i došla na ideju da pokrene sopstveni biznis sa prezervativima jer su joj zdravlje i zaštita na prvom mestu.

- Danas slavim i ništa me ne zanima. Upravo sam otvorila šampanjac i dižem čašu za sve vas. Jako sam bila nestrpljiva i čekala da izađe moja pesma. Nadam se dobrim komentarima. Što se tiče novog posla, ja ne stajem. Jasno vam je da sam žena koja se bori i uvek će tako biti. Svoje ideje uvek realizujem, pa sam to učinila i sa novim poslom. Dok sam zdrava, mogu sve. To je moj moto! Zato sam i želela da pokrenem liniju prezervativa jer je to zdravlje - rekla je pevačica.

Prvi put, Elektra neće biti u Beogradu tokom promocije nove pesme, niti će se pojavljivati u TV emisijama. Ovog puta će pustiti da sve ide svojim tokom.

Autor: N.V.