MARIJA KULIĆ OTVORILA DUŠU! Nikad brutalnije oplela po bivšem zetu Zoli: 'TAJ MAJMUN MI JE ISKORIŠĆAVAO DETE! Zbog stresa oko njih sam se i razbolela!'

Nije ga štedela!

Marija Kulić, majka zadrugarke Miljane Kulić, kao glavnog krivca za svoju tešku bolest i stanje u kom se trenutno nalazi vidi bivšeg dečka svoje ćerke Lazara Čolića Zolu. Ona ne može da mu oprosti to što je Miljana bila u toksičnoj vezi s njim, koja je naškodila, prema njenim rečima, ne samo njenoj ćerki već i njoj samoj.

- Kao što sam već bila rekla kad su me zvali da mi kažu da je uhapšen, mene to uopšte ne zanima i tog čoveka ne želim da komentarišem. Neću da gubim svoje vreme na tog debila. Taj majmun mi je tolike godine iskorišćavao dete, duša me je bolela i boli me zbog nje. On je za sve kriv, zbog sveg tog stresa oko njih ja sam se i razbolela. Ne želim više nikad u životu da ga vidim - bila je izričita Marija, koja je potvrdila da je Miljanu Zola fizički zlostavljao, a što je njena ćerka ispričala i zadrugarima.

- Sve je istina, bio je nemoguć. Zagadio je ceo Niš i okolinu, majmun. Koliko je samo Miljana plakala zbog njega. Sve je to uticalo i na mene, a i na Sinišu. Sećam se tog događaja sa Željkovog rođendana. Miksi je poludela zbog tog narkomana, nije ispuštao telefon iz ruku, ko zna šta je muvao. Šta se sve još dešavalo u tom njihovom stanu i šta mi je Miljana sve prećutala, bolje da ne znam. Iovako nisam najbolje, samo mi fali da mi pozli - završila je Marija.

Inače, Miljana je u razgovoru s cimerima priznala da je njen odnos sa Zolom u spoljnom svetu bio još gori nego u rijalitiju.

- Ćuti, ti ne znaš kad smo se Zola i ja potukli na Željkovom rođendanu, iza kuće. On u zelenoj majici, ja u haljini, posvađamo se jer nije silazio sa Instagrama. Kad sam počela da ga udaram - šokirala je Miljana priznanjem. - Je l' ti nije žao - upitao ju je Ša.

- Što da mi bude žao?! Znaš ti koliko je puta on mene tukao?! Deset puta najmanje! Gurne me, padnem dole na pod, dok ustanem, on pobegao! Onda ustanem i tražim ga po ulicama i nađem ga u kladionici, sedi tužan i kažem mu: "Polazi kući, pi*ka ti materina." On kaže: "Obećaj da će sve da bude u redu", i ja obećam. Uđemo u stan, ja zaključam vrata i onda... - rekla je Kulićeva.

Kako je dalje navela, u celu priču je bio umešan i njen otac Siniša Kulić. - Zamisli kad me tata zove i kaže: "Budeš li ga opsovala, ubiću te! Dolazim, za kosu te izvlačim, dečka šaljem kući" - rekla je Miljana.

- Vi ste hit - završio je Ša.

Autor: M.M.