Taki Marinković se oglasio nakon SKANDALA sa Janjušem: 'LAŽE DA SAM MU OPSOVAO ĆERKU, TO JE JEDNA OBIČNA DŽUKELA!' Otkrio i da se Maji SLOŠILO! (VIDEO)

Gori od besa zbog Janjuša!

Otac Maje Marinković, Radomir Taki Marinković oglasio se za Pink.rs nakon skandala sa Markom Janjuševićem Janjušem.

Naime, Taki tvrdi da ga nije provocirao, a otkriva i da se njegovoj ćerki slošilo zbog svega.

- Laže da sam mu opsovao ćerku, to je jedna obična džukela. Stojim tu sat vremena i meni kao: ''Šta me gledaš?''. Daj bre, gubi se od mene... Maji nije dobro, treba joj kiseonika. To je Janjuš napravio haos, nismo mi. Mi smo uvek glavne zvezde, nosimo te parazite na leđima. Maji je pao šećer, svi su se okupili oko nje, a ona nema vazduha - rekao je Taki za Pink.rs, pa se ostrvio na Lazara Čolića Zolu.

- Zola je nebitan lik, on je Miljanin grebator - poručio je Marinković, dok je o mogućem pomirenju ćerke sa Janjušem poručio:

- Ne znam da li će Maja i Janjuš završiti nakon svega zajedno. Ja to ne bih voleo - rekao je otac Marinkovićeve.

Autor: M.K.