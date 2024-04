Ša će zapeniti od besa!

Tokom emsije Pitanja gledalaca, voditelji Milan Milošević otkrio je takmičarima da porodica Nenada Aleksića Ša ne podržava njegovu vezu sa Mionom Jovanović nakon svakodnevnih njihovih sukoba.

Međutim to nije jedino što je Milan rekao takmičarima. Naime, on je pomenuo da Kiza Aleksić prati i fan grupe Stanislava Krofaka, što je i istina, a Ša je kako je to saznao, krenuo je da vređa svog oca, jer ne može da veruje da podržava njegovu vezu sa Mionom.

Autor: pink.rs