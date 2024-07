Ovo je pravo stanje Mione Jovanović: Pregorela od ljubomore zbog Maje i Stanislava, Ša ponovo ostao ponižen! (VIDEO)

Jovanovićeva ne dolazi do daha od pljuvanje Maje, a o ljubavi sa Ša jedva sklopila rečenicu!

Nakon reklama nastavila se emisija "Pitanja starih učesnika". Miona Jovanović dobila je pitanje od Bože Džonsa.

- Što lažeš naciju da nisi ljubomorna na Maju i da nisi napravila prevaru da bi bila tema broj jedan? Svi vidimo da Ša ne voliš - glasilo je pitanje.

- Kapiram da on gotivi Maju i da joj čuva Lea, da se grabi da se slika u restoranima sa njom i sa njenim tatom. Malo mora da se uvuče Maji i njenima, ali ovo pitanje je kretensko. Smešno mi je, ne znam šta da kažem na ovu glupost. Ja sa Majom imam svađe otkako je ona ušla u rijaliti, kako se ona setila da sam je izdala pre četiri godine. Prvo je normalno pričala sa mnom, a onda nije znala šta će u rijalitiju, pa joj je tema bila da sm je izdala pre četiri godine. To je smešna priča, rasprave smo imale i pre Stanislava. Ona je vređala i Ša njenog velikog prijatelja i pričala da on treba da pije lekove, a sad joj odgovara da priča da ja njega maltretiram. Ona kontstantno priča o Ša, a on joj je rekao da odj*be jer mu se obraća bez povoda - govorila je Miona.

- Ti si ljubomorna, gledaj koliko pričaš o njoj - umršala se Bojana.

- Brini o kafama, ja sam sve rekla za Maju, a ne znam što skaču ove osobe. Ja Ša volim najviše na svetu. Maja je jedna gnjida od osobe. Ona je ljubomorna na mene jer ona mene provocira i vređa - dodala je Miona.

- Nisam se ja upalila tri dana pred kraj, kao ova prodovačica ljubavi. rošava, isfasadirala se, stavila cvifere, ne može od komplesa. Videli smo mi kako ona njega voli, maltretira ga ovde sedam meseci. Pošto spominje moje roditelje verujem da je baba Milica podučila da gleda lovu. Stanislav je shvatio ko je ona i šta je kad je došla ovde. Ona neće da se vrati u blato. Pogledajte ovo iskompleksirano stvorenje, baba ti se poziva da Ša nema stan u Beogradu, nego Zemunu - pričala je Maja.

- Ove ženske svađe, neka se svađaju. Svađale su se i pre Stanislava, ali svaki vid svađe će da prouzrokuje da je zbog njega - dodao je Ša.

Autor: A. N.