Šok!

Protekle večeri završena je četvrta sezona rijalitija "Zadruga", a pobedu je odnela Nadica Zeljković. U okviru emisije "Premijera - Vikend specijal" imali smo priliku da vidimo kako Bela kuća i celokupno velelepno imanje izgleda nepun dan nakon superfinala. Pored toga, novinar Nemanja Vujičić je razgovarao i sa finalistima ove sezone. Sledeća koja je razgovarala sa Nemanjom bila je Rialda Karahasanović, a naravno da je pričala o svojoj vezi sa Kenanom.

- Valjda se suprotnosti privlače. Kad sumiram sve i sada kada se završilo, možda je i dobro što je on bio balans i neko ko je gasio požar, ne u smislu mojih rasprava, ali neko ko je u moru svog tog ludila, ja sam imala oslonac. Koliko god sam kukala, možda mi je sada i drago. Što se tiče naših, svi nas hvale, ja poznajem i njegovog brata jednog od ranije, u super smo svi odnosima. Sa čime sam se suočila, pa ja sam se fokusirala na dobro, mišljenja su različita, a ne treba da nas svi vole. Neke prve stvari sa kojima sam se suočila i nije mi bilo drago je ta prepiska sa Teodorom - rekla je Rialda, pa nastavila:

- To je prva stvar koju su mi dali da pročitam, ništa nije onako kako je on pričao, sve je mnogo gore, u uspomenama je pušten najblaži mogući deo, zahvalna sam im na tome jer ko zna šta bi bilo. Meni je krivo što mi on nije rekao kako jeste. Njegova priča se nije podudarala, mi još uvek nismo pričali na tu temu, moja mama je imala nezgodu, dobro je sada, ali svašta se izdešavalo, nismo stigli Kenan i ja da se vidimo još. Kada se vratim u grad, očekuje nas razgovor. Da li će to uticati na naš odnos, videćemo. Nadam se da će imati drugi pristup jer nismo ozvučeni, pod kamerama, pa da će on razgovarati na način na koji smatra da je adekvatan. Otvorena sam da pokušam da shvatim zašto je to bilo tako.

Autor: N.V.